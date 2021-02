Kostenlos ins Impfzentrum: MVG bietet Shuttle-Service an

Seit dieser Woche wird auf dem Münchner Messegelände geimpft. Das kostenlose Angebot der MVG soll das Impfzentrum besser erreichbar machen.

München - Endlich ist es losgegangen mit dem Impfen im Münchner Impfzentrum an der Messe in Riem. Dass dies allerdings für viele weit ab und deshalb schwer zu erreichen ist, wurde im Vorfeld mit Recht kritisiert.

Kostenloses Shuttle von U-Bahn bis zum Impfzentrum

Die MVG bietet deshalb einen Shuttle-Service von der U-Bahn zum Impfzentrum an – und zwar kostenlos. Ab dem kommenden Montag, 8. Februar, fährt die Sonderlinie 99 alle zehn Minuten von der U2-Haltestelle Messestadt West, am Willy-Brandt-Platz auf Höhe des Lifts, über die U2-Haltestelle Messestadt Ost, an der Haltestelle der Buslinie X400 Richtung Parsdorf, zum Impfzentrum, Messehalle C3, Eingang Nord. Die Sonderlinie fährt täglich von 8.30 bis 18.30 Uhr. An diesem Wochenende fährt noch - wie in den letzten Tagen - ein Shuttle-Service des Impfzentrums die beiden U-Bahnhöfe in der Messestadt an.

Die Stadt weist noch einmal darauf hin: Geimpft werden kann nur, wer einen Termin vereinbart hat. Dazu müssen sich Impfwillige zunächst im registrieren. Alternativ ist über 80-Jährigen eine telefonische Registrierung über das Impf-Telefon unter 089 90 42 92 222 (täglich 8 bis 18 Uhr) möglich.