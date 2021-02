Endlich! Impfstart im Impfzentrum München

Das Impfzentrum an der Messe München in Riem hat am Mittwoch endlich seine Pforten für die ersten registrierten Impfwilligen geöffnet.

Ein Schild am Straßenrand weist den Besuchern den Weg zum Impfzentrum an der Messe Riem.

München - Am Impfzentrum in Riem sind am Mittwoch die ersten 450 Impftermine freigeschaltet worden. Das hat die Stadt unter anderem über Twitter bekannt gegeben. Es hänge von der Anzahl der verfügbaren Impfdosen ab, wie viele Impftermine in den kommenden Wochen vergeben werden können.

Impfstart für Personen mit höchster Prioritätsstufe

Es werden ausschließlich Personen geimpft, die sich über das registriert und einen Termin vereinbart haben. Da momentan nicht genügend Impfstoff für alle Menschen zur Verfügung steht, werden zunächst nur Personen mit höchster Prioritätsstufe wie Über-80-Jährige oder medizinisches und pflegerisches Personal geimpft. Sobald Termine freigeschaltet werden, wird durch das Impfportal die Reihenfolge der registrierten Personen nach Impf-Priorisierung generiert. Dieser Reihenfolge nach werden dann die Aufforderungen zur Terminvereinbarung versendet.

Registrierung für Senioren auch ohne Internet

Selbstverständlich können sich auch Senioren ohne Internetzugang registrieren lassen. Über-80-Jährige können hierfür täglich von 8 bis 18 Uhr das Impf-Telefon unter der Nummer 089-904292222 anrufen. Die Aufforderung zur Terminvereinbarung erhalten diese Personen dann auf dem Postweg.

Das Impfzentrum hatte die Stadt bereits am 15. Dezember in einer ersten Ausbaustufe fertiggestellt. Sobald entsprechende Impfstoffmengen zur Verfügung stehen, können hier bis zu 8.000 Personen am Tag geimpft werden.