Konzert von Andreas Gabalier in München: Regenschirme sind nicht erlaubt

Über 100.000 Besucher werden am Samstag (6. August) an der Messe Riem in München erwarten. Der österreichische Musiker Andreas Gabalier gibt ab 20 Uhr ein Live-Konzert. Schon mittags öffnet das Gelände mit 70 Marktständen und 50 Food-Trucks.

06. August 2022 - 12:38 Uhr | AZ

Andreas Gabalier. (Archivbild) © dpa