Stichwahl zum Oberbürgermeister in München

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Flourish). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Flourish über den Consent-Anbieter verweigert

Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen. Es waren 1,1 Millionen Münchnerinnen und Münchner aufgerufen, zur Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters abzustimmen. Nach 18 Uhr zeigt sich, dass am 22. März weniger Menschen zur Wahlurne gegangen sind als bei der ersten Runde vor zwei Wochen. Damals lag die Wahlbeteiligung noch bei 52,3 Prozent, am frühen Sonntagabend liegt sie um 17.30 Uhr bei 42,9 Prozent. Und jetzt ist schon klar: Eine Sensation bahnt sich an. Bei der Auszählung der ersten Stimmen liegt Herausforderer Dominik Krause klar vorne.

Weitere Ereignisse und alle aktuellen Entwicklungen zur Stichwahl in München:

OB-Wahlergebnisse 1. Wahlgang vom 8.3.2026

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Flourish). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Flourish über den Consent-Anbieter verweigert

Bei der vorherigen OB-Wahl konnte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen: Dieter Reiter (SPD) erzielte 35,6 %, Dominik Krause (Grüne) 29,5 % und Clemens Baumgärtner (CSU) 21,3 %. Deshalb wurden die Münchner nun zur Stichwahl zwischen Reiter und Krause aufgerufen.

Hier finden Sie die Ergebnisse zur Stadtratswahl München.