Wahl in München: Das ist das Wahl-Ergebnis der OB-Wahl
Wahl in München: Das ist das Wahl-Ergebnis der OB-Wahl
Am heutigen Sonntag, den 22. März, findet in München die OB-Stichwahl zwischen Dieter Reiter und Dominik Krause statt. Das erste Zwischenergebnis ist bereits da. Und schon jetzt zeigt sich: In München bahnt sich eine Sensation an.AZ
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Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen. Es waren 1,1 Millionen Münchnerinnen und Münchner aufgerufen, zur Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters abzustimmen. Nach 18 Uhr zeigt sich, dass am 22. März weniger Menschen zur Wahlurne gegangen sind als bei der ersten Runde vor zwei Wochen. Damals lag die Wahlbeteiligung noch bei 52,3 Prozent, am frühen Sonntagabend liegt sie um 17.30 Uhr bei 42,9 Prozent. Und jetzt ist schon klar: Eine Sensation bahnt sich an. Bei der Auszählung der ersten Stimmen liegt Herausforderer Dominik Krause klar vorne.
Stichwahl zum Oberbürgermeister in München
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Bei der vorherigen OB-Wahl konnte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen: Dieter Reiter (SPD) erzielte 35,6 %, Dominik Krause (Grüne) 29,5 % und Clemens Baumgärtner (CSU) 21,3 %. Deshalb wurden die Münchner nun zur Stichwahl zwischen Reiter und Krause aufgerufen.