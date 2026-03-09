Wahl in München: Das ist das Ergebnis der OB-Wahl
Die Stimmen sind abgegeben, die Auszählung für die OB-Wahl ist beendet. Wer führt künftig das Rathaus in München? Am ersten Wahlsonntag hat sich das noch nicht entschieden. CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner ist weit abgeschlagen, der amtierende OB Dieter Reiter (SPD) muss gegen seinen Herausforderer Dominik Krause (Grüne) am 22. März noch einmal in die Stichwahl.
Weitere vorläufige Ergebnisse und alle aktuellen Entwicklungen zur Kommunalwahl in München:
Wahl zum Oberbürgermeister in München
