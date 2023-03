Kokain-Konsum in Deutschland: Nur zwei Städte toppen München

Der Konsum von Kokain nimmt in Deutschland von Jahr zu Jahr zu. München steht auf Platz drei. Auch hier wird von Jahr zu Jahr mehr gekokst, wie eine Abwasseranalyse zeigt.

München - In Deutschland steht München auf Platz drei der Städte mit dem höchsten Kokain-Konsum. Das zeigt eine des Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) in Lissabon.

Koks-Studie: München auf Platz drei in Deutschland

Laut den Daten der Studie (sie bezieht sich in München auf Daten des Klärwerks Gut Großlappen) werden in München 236 mg pro Tag und 1.000 Einwohner gezählt. Nur Dortmund (Platz zwei, 349 mg) und Berlin (Platz 1, 541 mg) übertreffen München noch.

Mit Ausnahme des Corona-Jahrs 2020 hat der Konsum von Kokain in München von Jahr zu Jahr zugenommen: 2015 waren es im Jahresschnitt 26,8 mg pro Tag und 1.000 Personen, 2019 dann schon 235,7. Wenig erstaunlich ist die Verteilung über die Wochentage: An Samstagen wird mit Abstand am meisten konsumiert, gefolgt vom Sonntag. Die regulären Wochentage befinden sich alle in etwa auf dem gleichen tieferen Niveau.

Im europaweiten Vergleich taucht München allerdings nicht weit vorne auf: An der Spitze sind Antwerpen (Belgien), Tarragona (Spanien) und Amsterdam (Holland). Die erste deutsche Stadt in der europäischen Rangliste ist Berlin auf Platz 16.

Seit 2011 wird die Studie jährlich durchgeführt, in Deutschland nehmen allerdings nur 10 Städte teil: München, Dortmund, Berlin, Magdeburg, Saarbrücken, Dülmen, Erfurt, Nürnberg, Dresden und Chemnitz.