Klimaprotest auf Münchner Autobahn: Aktivisten blockieren A9 und A96

Die Gruppierung "Letzte Generation" hat erneut Autobahnen um München blockiert, um auf ihren Klimaprotest aufmerksam zu machen. Die Polizei ist vor Ort.

München - In und um München ist es am Dienstagmorgen erneut zu mehreren Aktionen der "Letzten Generation" gekommen. Nachdem Aktivisten bereits am Montag mehrmals die Straße am Stachus und Autobahnen blockiert hatten, sind am Dienstag die A9 und A96 von dem Klimaprotest betroffen.

Klimaprotest in und um München: Aktivisten blockieren A9 und A96

Wie die Polizei München mitteilt, finden momentan auf der A9 Höhe Fröttmaning und am Autobahnende der A96 zwei Aktionen statt. Auf Twitter hat sich die Gruppierung "Letzte Generation" bereits dazu geäußert und erklärt: "Heute finden wieder mehrfache unangemeldete Blockaden auf den Straßen und Autobahnen in und um München statt. Warum? Weil unsere Lebensgrundlagen durch das Nicht-Handeln der Bundesregierung im Klimanotfall massiv gefährdet sind."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Die Klimaaktivisten sollen eine Schilderbrücke über der A9 besetzt haben. Zeitgleich findet eine Aktion am Autobahnende der A96 statt. Einsatzkräfte der Münchner Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort.