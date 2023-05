Klimakleber kündigen an: Am Samstag mit Sekundenkleber auf dem Marienplatz

Die "Letzte Generation" setzt erneut zum Klimaprotest an und ruft ihre Unterstützer dazu auf, sich am Samstag um 10:30 mit Sekundenkleber am Marienplatz zu versammeln – trotz Sekundenklebertrageverbot. Die Polizei wird ebenfalls vor Ort sein und die Aktion im Blick behalten.

19. Mai 2023 - 18:30 Uhr | AZ

Aktivisten der "Letzten Generation" (Symbolbild) © Letzte Generation