Klimaaktivisten unzufrieden: Demo in München geplant

Die Stadt München wird nicht so schnell wie eigentlich geplant klimaneutral. Die Aktivisten von Fridays for Future sind unzufrieden – und wollen demonstrieren.

München - Eigentlich wollte München bis 2035 klimaneutral werden. Doch dieses Ziel erreicht die Stadt nicht. Wahrscheinlich wird es eher 2040 oder sogar noch später. Den Zeitpunkt bezeichnet das Klimareferat in seinem Grundsatzbeschluss, über den der Stadtrat am Mittwoch abstimmt, als 204X.

Die Klimaaktivisten von Fridays for Future sind damit unzufrieden. Sie haben angekündigt, vor der Vollversammlung zu demonstrieren, die am Mittwoch pandemiebedingt im Showpalast in Fröttmaning stattfindet.

Deshalb ist München bis 2035 nicht klimaneutral

Ein Grund, warum das Ziel verfehlt wird, ist, dass die Sanierung der Gebäude zu langsam vorangeht. Bislang liegt die Sanierungsrate laut Klimareferat bei einem Prozent. Selbst wenn die Stadt zweieinhalb Mal so viele Gebäude angehen würde, wären 2035 immer noch zwei Drittel nicht saniert. Auch die Verkehrswende und die Erneuerung der Energieinfrastruktur dauern länger, weil die Planungen so viel Zeit schlucken.

Fridays for Future: Protest mit großem Banner geplant

Klara Bosch, eine Sprecherin von Fridays for Future, fordert, dass das 2035er-Ziel trotzdem nicht als unerreichbar abgeschrieben werden dürfe. Ab 8 Uhr wollen voraussichtlich 100 Klimaaktivisten demonstrieren. Sie wollen ein 60 Meter langes Banner mit der Aufschrift "No more empty promises" ("Keine leeren Versprechungen mehr") zeigen.