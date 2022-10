Klima-Aktivisten am Lenbachplatz: FDP/Bayernpartei fordert striktes Durchgreifen

Die Stadtratsfraktion der FDP/Bayernpartei warnt vor angekündigten "Stör-Aktionen" von Klima-Aktivisten in München und formulierte einen Dringlichkeitsantrag für die Vollversammlung am Mittwoch. Am Lenbachplatz demonstriert die Gruppe "Scientist Rebellion" bereits.

25. Oktober 2022 - 13:59 Uhr | AZ

28 Mitglieder von "Scientist Rebellion" und "Debt for Climate" blockierten am Dienstag das BlackRock-Gebäude am Lenbachplatz. © AZ