Klebeprotest am Stachus: 18-jährige Klima-Aktivistin muss in Präventionshaft

Nach Aktion am Stachus: Auch eine 18-Jährige muss mehrere Tage in Stadelheim verbringen.

München - Sie hatten sich am Montag am Stachus mit einer Hand auf der Fahrbahn festgeklebt, nun sind drei der fünf Aktivistinnen und Aktivisten in Präventionshaft genommen worden. Wie die Gruppe "Letzte Generation" mitteilt, ist darunter die 18-jährige Schülerin Maria Braun, die bis 14. November in Stadelheim bleiben muss.

Nach Klebeprotest: Klima-Aktivisten bleiben in Präventionshaft

Wie die Polizei München der AZ bestätigte, müssen zwei weitere Aktivisten, die an der Stachus-Aktion teilgenommen haben, bis 2., bzw. 6. Dezember in Präventionshaft bleiben.

Möglich ist das durch das Polizeiaufgabengesetz. Für die Sicherungsverwahrung genügt eine richterliche Anordnung ohne Hauptverhandlung.

Die drei Aktivisten, die Montag an der Staatskanzlei protestiert haben, sind alle wieder entlassen worden. Zwei weitere, die an der Paul-Heyse-Straße am Abend eine weitere Aktion durchgeführt haben, kamen ebenfalls in Haft.