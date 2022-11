Wieder festgeklebt: Drei Klima-Aktivisten blockieren Verkehr am Stachus

Nach ersten Informationen haben sich am Montagmorgen drei Aktivisten auf die Straße geklebt. Eine Fahrspur sei noch frei.

Ein Klimaaktivist klebt seine Hand auf die Fahrbahn am Karlsplatz in der Münchner Innenstadt. (Archiv)

München - Drei Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben sich am Montagmorgen auf dem Altstadtring auf die Straße geklebt. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, haben insgesamt fünf Aktivisten den Versuch gestartet, zwei von ihnen habe die Polizei aber davon abgehalten.

Klebeprotest gegen Klimapolitik und Präventivhaft

Wie der BR außerdem berichtet, sei eine der Fahrspuren nach wie vor befahrbar. Nach eigenen Angaben der Gruppe haben sich Aktivisten sowohl in München als auch in Berlin auf die Straße geklebt, um gegen die Klimapolitik der Bundesregierung, aber auch gegen die Präventivhaft zu protestieren. 13 Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" wurden vor drei Tagen in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim gebracht und sollen da insgesamt 30 Tage in Gewahrsam bleiben.

+++ Mehr Informationen folgen in Kürze +++