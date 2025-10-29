AZ-Plus
Kitas werden wieder teurer: Deswegen streicht München den Zuschuss zum Essen

Bisher gibt die Stadt einen Zuschuss zur Verpflegung in Kitas. Doch den will sie jetzt streichen. Warum, was das bedeutet und weshalb die CSU diesen Schritt scharf kritisiert. 
Christina Hertel
Christina Hertel
Für das Essen in der Kita müssen viele Familien bald mehr bezahlen.
Für das Essen in der Kita müssen viele Familien bald mehr bezahlen. © imago stock&people

Das Essen in vielen Münchner Kitas wird wohl teurer. Der Stadtrat wird voraussichtlich am Mittwoch im Bildungsausschuss beschließen, dass der Verpflegungskostenzuschuss für die Kitas entfallen soll.

Diesen bekommen Kitas, die sich dem städtischen Fördersystem angeschlossen haben. Momentan gibt die Stadt pro Kind und Monat 64 Euro dazu. Es könnte passieren, dass Kitas den Betrag auf die Familien umlegen.

"Die Entscheidung war keine leichte"

Die allgemeinen Kita-Gebühren sollen stabil bleiben, teilte das Bildungsreferat mit. Aktuell werde der Verpflegungskostenzuschuss von etwa der Hälfte der Einrichtungen genutzt. "Die Entscheidung war keine leichte oder freiwillige", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Der Freistaat habe eine Förderung, die er in Aussicht gestellt hatte, kassiert. Die Stadt hatte mit diesem Geld gerechnet und muss nun an anderer Stelle sparen.

Der Essenzuschuss kostet die Stadt bis jetzt 8,1 Millionen. Insgesamt bezuschusst die Stadt laut Schulrat Florian Kraus (Grüne) Münchner Kitas mit knapp 220 Millionen Euro. Für einen städtischen Krippenplatz (oder für eine Krippe, die sich den Förderrichtlinien der Stadt angeschlossen hat) zahlen Familien zwischen 100 und 250 Euro. Der Kindergartenplatz kostet maximal 100 Euro, oft ist er ganz kostenlos. Hinzukommt ein Verpflegungsgeld, das je nach Einrichtung unterschiedlich hoch ist. Mit welchen Preissteigerungen Eltern jetzt rechnen müssen, hängt laut SPD-Stadträtin Lena Odell von der Einrichtung ab. Städtische Kitas seien nicht betroffen.

Die CSU lehnt die Kürzung ab. "Eine erneute Mehrbelastung für die Familien über das Essensgeld können wir nicht mittragen", sagt CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) appelliert an den (CSU-regierten) Freistaat: Für stabile Gebühren sei mehr Geld nötig.

28 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Gisi2020 vor einer Stunde / Bewertung:

    Mich würde interessieren, wo diese 220 Mio hinlaufen, die da von der Stadt angeblich kommen. Irgendwie scheint da was zu versickern. Private Initiativen bekommen ja nichts. Welche Hände waschen sich denn da wieder?

  • Wickie712 vor 2 Stunden / Bewertung:

    Teil 2 des Kommentars:
    Thema Radwege, weil es wieder welche aufgreifen. Die sind Teile der Straße und gehören zum Stadtbild. Sie sind wichtig und gehören wie Fahrbahnen auch ausgebaut. Wenn keine KFZ darauf parken, sind sie nebenbei beste Ersatzfahrbahnen für den RTW oder Notarzt, jedoch nur wenn sie mindestens den Verwaltungsvorschriften entsprechen.
    Verehrte SPD, wenn Ihr den Haushalt macht, macht es wie ein Unternehmen: Streicht die unnötigen Posten, spart aber nicht an den Kindern (könnte Eure Wähler in der Zukunft sein.

  • gubr vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Wickie712

    Nein, die sind keine Erstatzbahnen für RTW. Auswichen tun, wenn das überhaupt möglich ist, nur normale Radler aber sicher keine Kamikaze und Lastenradfahrer. Zudem sagen sie mir bitte wie, das gehen soll, wenn entweder ein Zaun dazwischen ist wie an der Zeppelinstraße oder der Parkstreifen dazwischen ist wie an der Lindwurmstraße oder so Plastikpoller als "Protected Bike Lanes" wie Z.B. am Harras. Selbst wenn sie wollten können Radler nicht einfach so Platz machen, wenn auf der einen Seite Stau ist und auf der andern entweder Bordstein mit Baumreihe oder parkende Autos sind. Die können sich nicht in Luft auflösen und wenn ein E-Bike Fahrer mit seinen 25kmh im spitzen Winkel über den Bordstein ausweichen will, legt es ihn hin und es gibt gleich den nächsten Rettungseinsatz.

