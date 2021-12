Kinder-Impfungen starten in München: Buchungs-System überlastet

Kinder zwischen fünf und elf Jahren können in München ab kommenden Donnerstag gegen Corona geimpft werden. Doch direkt zum Start scheint die Buchungs-Plattform überlastet zu sein.

München - Eigentlich war der Start der Kinder-Impfungen in München erst für den 20. Dezember vorgesehen, nun kann es doch schon früher losgehen.

Fünf- bis Elfjährige können ab dem 16. Dezember mit dem von der EMA zugelassenen Vakzin von Biontech gegen Corona geimpft werden. Eine Terminvereinbarung ist ab sofort ebenfalls möglich – eigentlich.

Buchungs-System zum Start überlastet

Denn direkt zum Start kam es wohl zu einer Überlastung des Systems. "Derzeit sind keine Buchungen möglich, bitte versuchen Sie es später noch einmal", heißt es auf der . Auch eine Terminbuchung ist demnach aktuell nicht möglich.

Die Fehlermeldung auf der Buchungs-Webseite. © AZ-Screenshot

Auch die Stadt wies bereits in einer Mitteilung darauf hin, dass es aufgrund zu vieler gleichzeitiger Anmeldungen zu einer kurzfristigen Überlastung des Systems kommen könnte. In diesem Fall soll die Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden.

Am Dienstag konnten stundenlang keine Termine für Kinder-Impfungen gebucht werden. © AZ-Screenshot

Kinder können in Riem und im Gasteig geimpft werden

Doch ist der Termin erstmal gebucht, können Kinder ab dem 16. Dezember im neuen Gasteig (täglich von 9 bis 17.45 Uhr) geimpft werden.

"Da am Mittwoch 36.000 Dosen des von der EMA zugelassenen BioNTech-Impfstoffs für Kinder zwischen fünf und elf Jahren von unserem Impfzentrum abgeholt werden können, können wir am Donnerstag mit den Impfungen für die stadtweit rund 90.000 Kinder in dieser Altersgruppe starten", wird Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) in einer Mitteilung zitiert. Im Gasteig soll es mit einer Kapazität von täglich 800 Kinder-Impfungen losgehen.

Ergänzend zum Angebot im Gasteig wird das Gesundheitsreferat nach den Weihnachtsferien ab etwa Mitte Januar auf Anfrage Impfungen an Grundschulen anbieten.

Kinder, die zwölf Jahre alt oder älter sind, können sich aktuell nicht im Gasteig impfen lassen. Sie müssen ins Impfzentrum in Riem, an eine der vier Impf-Außenstellen (Marienplatz, Theresienwiese, KVR, Pasing Arcaden) oder zu einer der mobilen Impfaktionen.