Kinder im Kino sexuell missbraucht: Polizei verhaftet Täter in München

Mittels Öffentlichkeitsfahndung suchte die Polizei nach einem Mann in München, der verdächtigt wird, drei Mädchen in einem Kino sexuell missbraucht zu haben – jetzt wurde er dank einem aufmerksamen Passanten verhaftet.

München - Im März 2023 haben sich im Mathäser Filmpalast in der Bayerstraße zwei Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern ereignet. Die Polizei hatte letzte Woche Bilder des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und bat die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann – jetzt konnte er gefasst werden, nachdem ein Kinobesucher den Mann erkannte.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, haben sich die beiden Fälle am Samstag, 4. März zwischen 18.40 und 18.45 Uhr und am 18. März zwischen 17.15 und 18 Uhr ereignet.

In einem Kino in München: Unbekannter missbraucht drei Kinder sexuell

Im ersten Fall saß eine 13-Jährige während einer Vorstellung des Films "Ant-Man and the Wasp" alleine in einem der Kinosäle. Während der Vorstellung setzte sich ein bis dato unbekannter Mann auf den leeren Platz direkt neben dem Mädchen und begann unvermittelt zu onanieren.

Als die 13-Jährige darauf aufmerksam wurde, setzte sie sich woanders hin. Der Mann flüchtete aus dem Kino in unbekannte Richtung. Zuhause angekommen, vertraute sich das Mädchen dann einem Familienangehörigen an, der dann bei der Polizei Anzeige erstattete.

Zwei Wochen später ereignete sich der zweite Fall. Diesmal setzte sich der Mann auf den freien Platz neben einer Zwölf- und einer 13-Jährigen und nahm erneut sexuelle Handlungen an sich vor. Als die beiden Mädchen dies bemerkten, nahm der Mann erneut Reißaus und flüchtete wieder unerkannt aus dem Kino.

Diesmal meldeten die beiden Mädchen den Vorfall unverzüglich bei Mitarbeitern des Kinos, die sofort die Polizei alarmierten. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos. Auch sogenannte Super Recognizer der Münchner Polizei waren in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden, jedoch erfolglos.

Sexueller Missbrauch von Kindern: Polizei München veröffentlicht Bilder des Verdächtigen

Das Kommissariat 17 (Sexualisierte Gewalt gegen Kinder, Kinderpornografie, Jugendpornografie) übernahm die Ermittlungen in beiden Fällen und hat auf den Überwachungskameras auch Fotos des mutmaßlichen Täters gefunden. In beiden Fällen soll es sich um den gleichen Täter handeln. Der Mann wurde laut Polizei von den beiden Mädchen des zweiten Vorfalls auf den Fotos wiedererkannt. Nach der zweiten Tat ließ die Polizei das Kino überwachen, doch der Tatverdächtige ließ sich nicht wieder blicken.

Da es sich bei den Opfern um Kinder unter 14 Jahren handelt und der Täter die Mädchen bei seinen sexuellen Handlungen ansah und sie damit aktiv miteinbezogen hatte, ermittelt die Polizei nun wegen sexuellen Missbrauchs, so Alexander Platten, Vize-Leiter des K17. Die Staatsanwaltschaft München I beantragte einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, der durch das Amtsgericht München erlassen wurde. "Alle bisherigen Fahndungsmethoden hatten bisher keinen Erfolg. Daher haben wir uns für die Öffentlichkeitsfahndung entschieden", so Platten.

Öffentlichkeitsfahndung zeigt Erfolg

Durch die von der Polizei veröffentlichten Bilder des mutmaßlichen Täters konnte dieser jetzt verhaftet werden. Ein Passant erkannte den 49-jährigen Mann aus der Oberpfalz in demselben Kino, in dem er bereits im März die beiden Mädchen sexuell missbraucht hatte. Eine Streife, die sofort zum Kino geschickt wurde, konnte ihn dort noch auffinden und vor Ort verhaften. Auf Twitter bedankt sich die Polizei für die Mithilfe.

