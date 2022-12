Kein Personal: MVG legt ganze Tramlinie still

Nicht das Fahrpersonal, sondern das Personal in der Werkstatt fehlt offenbar. Darum wird die Linie 29 vorerst stillgelegt. Das teilt die MVG am Mittwoch mit.

München - Der Personalmangel bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ist weiterhin akut. Wie sie am Mittwoch mitteilt, wird jetzt auch eine ganze Tramlinie vorübergehend eingestellt. Bis Ende Februar fährt keine Line 29. Der Grund dafür sind fehlende Mitarbeiter in den Werkstätten. Es gebe einen "deutlich erhöhten Krankenstand" und einen Mangel an Fachkräften, so die MVG in einer Mitteilung.

Wegen Personalmangel: MVG legt Linie 29 still

Kaputte Wagen könnten so "nicht mehr in der gewohnten Zeit" repariert werden. Bereits in den vergangenen Wochen kam es des öfteren zu "ungeplanten Ausfällen" bei der Tram. Damit diese besser planbar seien, legt die MVG nun die Linie 29 bis Ende Februar still.

"Es ist eine missliche Situation, notwendige Kapazitäten nicht mehr bereitstellen zu können", sagt dazu Oliver Glaser, der Leiter Betrieb Schiene der MVG. Der Ausfall werde "so weit wie möglich" durch längere Fahrzeuge auf den Linien 19 und 20 kompensiert, so Glaser weiter.

Auch das reduzierte Bus-Angebot bleibt bis Ende Februar bestehen.