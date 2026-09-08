Entscheidet die "Strahlkraft" über den Erfolg der Olympia-Bewerbung? Söder überzeugt

München will sich als deutscher Olympia-Kandidat durchsetzen. Bayerns Ministerpräsident läutet die heiße Bewerbungsphase ein und setzt auf die Strahlkraft der Landeshauptstadt.

Olympia in München soll zu einem Sommermärchen werden. Die bayerische Landeshauptstadt läutete die heiße Phase ihrer Bewerbung um die deutsche Kandidatur ein.

"Wir wollen noch mal mobilisieren, wir wollen nochmal werben, wir wollen den Schulterschluss", verkündete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Anschluss an eine Kabinettssitzung in München. Die "Strahlkraft" werde bei drei guten Bewerbungen am Ende entscheidend sind. "Wir glauben, dass wir ein hervorragendes Sommermärchen bieten können."

Söder sieht "Riesenchance" für das Land

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) entscheidet am 26. September in Baden-Baden, ob Berlin, München oder die Region Rhein-Ruhr mit Köln als Zentrum nominiert wird. Der DOSB hat sein Interesse an den Sommerspielen 2036, 2040 oder 2044 hinterlegt.

Am 26. September wird der deutsche Olympia-Bewerber verkündet. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Söder hofft auf "Spiele des Herzens" in München, das 1972 schon einmal Gastgeber war. Olympia und Paralympische Spiele seien eine "Riesenchance für unser Land", sie würden das Signal "für Freundschaft, Freiheit, Sport und miteinander" sein. Bayerns Ministerpräsident versprach günstige Eintrittspreise und verwies auf die Nachhaltigkeit der Münchner Bewerbung mit dem Olympia-Park im Zentrum.

Für die Vergabe der Sommerspiele 2036 soll die erste Vorauswahl im März 2027 abgeschlossen sein. Die nächste Phase strategischer Verhandlungen würde dann bis Ende 2028 laufen, ehe in den letzten Monaten bis zur IOC-Session Mitte 2029 nur noch die aussichtsreichsten Kandidaten im Rennen verbleiben. Als Favoriten wurden zuletzt immer wieder Katar, Ausrichter der Fußball-WM 2022, und Indien mit der Millionen-Metropole Ahmedabad genannt.

München als Welt-Sportstadt

München und NRW holten sich bei Bürgerentscheiden die Zustimmung der Bevölkerung für Olympia, Berlin fasste einen entsprechenden Beschluss im Abgeordnetenhaus. Dagegen scheiterte Hamburg beim Bürgervotum und schied aus dem Wettbewerb aus.

"Olympia bringt Spirit in die Gesellschaft", befand Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Olympia ist aber nicht das einzige Großereignis, das München künftig ausrichten will. Unter anderem bewirbt sich die Landeshauptstadt um das Champions-League-Finale 2028 und die Leichtathletik-WM 2029 oder 2031.