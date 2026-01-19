AZ-Plus

Jetzt steht fest: München bekommt diese 155-Meter-Türme

Die Hochhaus-Gegner kassieren eine Schlappe vor Gericht. Ihr Bürgerbegehren ist nicht zulässig. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof nun entschieden. Wie es weitergeht. 
Autorenprofilbild Christina Hertel
Christina Hertel |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 11  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Diese beiden 155 Meter hohen Türme werden das Münchner Stadtbild prägen.
Diese beiden 155 Meter hohen Türme werden das Münchner Stadtbild prägen. © Archiv/ Büschl

Das Münchner Stadtbild wird sich wandeln. In den nächsten Jahren wird Investor Ralf Büschl an der Friedenheimer Brücke bei der Paketposthalle zwei 155 Meter hohe Türme bauen. Sie werden damit höher als die Frauenkirche. Doch genau das wollten die Münchner eigentlich nicht. Zumindest all jene, die 2004 bei einem Bürgerentscheid abstimmten. Rechtskräftig ist der Entscheid schon lange nicht mehr. Auch ging er mit 50,8 Prozent sehr knapp aus. Der Stadtrat sah sich trotzdem immer daran gebunden.

Das ist schon seit einer Weile vorbei. Bereits vor Weihnachten hat er den Bebauungsplan für das Paketpostareal verabschiedet. Doch bis jetzt war der noch nicht rechtskräftig. Die Stadt wollte erst eine Gerichtsentscheidung abwarten, bevor sie den Bebauungsplan veröffentlicht.

Hochhaus-Gegner verlieren vor Gericht

Die Initiative "Hochhaus Stop", zu der unter anderem der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper gehört, wollte einen neuen Bürgerentscheid durchsetzen. Sie hatten dafür genug Unterschriften gesammelt. Nur ließ es das Rathaus nicht zu einem Entscheid kommen. Das sei rechtlich nicht möglich, lautete das Argument. Dagegen klagten die Hochhaus-Gegner. Nun steht fest: ohne Erfolg.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof teilt mit, das Bürgerbegehren sei nicht zulässig. Die Begründung: "Die Frage, über die die Münchnerinnen und Münchner abstimmen sollen, ist nicht bestimmt genug und darf deshalb nicht Gegenstand eines Bürgerentscheids sein", heißt es in der Mitteilung.

Die Frage, über die die Hochhaus-Gegner die Münchner abstimmen lassen wollten, lautet: "Sind Sie dafür, dass die Stadt München alle rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreift, damit in Neuhausen im Umfeld der Paketposthalle kein Hochhaus gebaut wird, das über 60 Meter hoch ist?"

"Das ist ein schwarzer Tag für die Bürgerbeteiligung"

Für die Bürger müsse sich aus der Frage ergeben, zu welchen Maßnahmen die Stadt im Falle des Erfolgs des Bürgerentscheids verpflichtet wäre. Dies sei hier nicht der Fall, schreibt das Gericht.

Lesen Sie auch

"Das ist ein schwarzer Tag für die Bürgerbeteiligung", sagt Hochhaus-Gegner Brannekämper. Aus seiner Sicht würden mit dieser Gerichtsentscheidung Bürgerbegehren zu sämtlichen Fragen der Stadtplanung "nahezu unmöglich".

Alt-OB Ude: Eine "dreiste Bevormundung"

Auch Alt-OB Christian Ude (SPD) äußert sich empört. 2004 stand er auf der Seite der Hochhausbefürworter. Doch nach dem Entscheid habe er als OB und im Namen der SPD versprochen, dass dass die Stadt über die einjährige rechtliche Geltungsdauer hinaus eine politische Bindung respektieren werde, bis die Bürgerschaft selbst neue Regeln beschließt.

"Meine beiden Vorgänger Hans-Jochen Vogel und Georg Kronawitter hätten sich damals sicher nicht vorstellen können, dass grundsätzliche Zusagen heutzutage ein so frühes Verfallsdatum haben. Sie hätten sich auch nicht vorstellen können, dass eine Entscheidung der gesamten Bürgerschaft als unzulässiger Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung gewertet wird", lässt sich Ude in einer Mitteilung der Initiative Hochhaus Stop zitieren. 

OB Dieter Reiter (SPD) teilt das alles nicht: "Diese Entscheidung ist kein Grundsatzurteil gegen Bürgerbeteiligung – und sie ist erst recht kein Hochhausentscheid für ganz München. Es ging um ein einzelnes, laufendes Bebauungsplanverfahren auf dem Paketpost-Areal. Wer anderes behauptet, führt die Münchnerinnen und Münchner bewusst in die Irre." Wer einen Bürgerentscheid wolle, müsse eine klare, eindeutige und vollziehbare Frage stellen. "Genau daran hat es hier gefehlt", teilt Reiter mit.

Ude wiederum findet: Wenn Bedenken bei einzelnen Forumulierungen bestanden haben, hätte das Rathaus das der Initiative mitteilen müssen. Tatsächlich fordert auch SPD-Chef Christian Köning, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert werden sollen: "Es muss vor Beginn einer Unterschriftensammlung geklärt werden, ob die Fragestellung überhaupt rechtlich zulässig ist - weil uns direkte Demokratie und Rechtssicherheit am Herzen liegen." Zuständig sei dafür der Freistaat. 

Aufgeben wollen die Hochhaus-Gegner nicht. Brannekämper kündigt an, das Urteil zu prüfen. Allerdings ist es nicht die erste Schlappe vor Gericht. Auch das Münchner Verwaltungsgericht hält das Bürgerbegehren für unzulässig.

So geht es mit dem Projekt weiter

Von einem guten Tag für München spricht Stephan Heller, der die Pressearbeit für Büschl macht: "Wir haben immer gesagt, das Bürgerbegehren ist unzulässig. Uns freut, dass das Gericht das nun bestätigt hat."

Lesen Sie auch

Er geht davon aus, dass die Stadt den Bebauungsplan nun veröffentliche. Damit wird er rechtskräftig. Dann gehe die Detailplanung los. In diesem Jahr sollen laut Heller noch fünf Architekturwettbewerbe zu den Gebäuden auf dem Gelände durchgeführt werden - auch zu den beiden Hochhäusern. Allerdings geht es da nicht um die grundsätzliche Gestaltung, sondern um die Fassade und die Innenräume.

Baubeginn werde voraussichtlich nächstes Jahr sein. Heuer soll die Zwischennutzung, die in die Paketposthalle eingezogen ist, voraussichtlich noch drin bleiben, sagt Heller.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes wurde Christian Ude anders zitiert. Dieses Zitat stand in einer Mitteilung der Initiative "Hochhaus Stop" und wurde später von dieser korrigiert. 

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
11 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie vor 36 Minuten / Bewertung:

    Die Fragestellung der Hochhaus-Gegner ist sowieso eine Suggestivfrage, weil sie nur in eine Richtung abziehlt.
    Und ich teile auch Reiters Meinung, dass dieses Urteil kein Urteil über Bürgerentsscheide als solches ist, sondern sich nur auf explizit dieses Bauvorhaben bezieht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Flo91 vor 58 Minuten / Bewertung:

    Über 20 Jahre sind für Herrn Ude also ein frühes Verfallsdatum...

    Die Vierkantbolzen von O² und SZ, sowie die Highlight-Tower hat er noch ohne Schmerzen durchgewunken, aber die Zwillingstürme sind ihm jetzt ein Dorn im Auge? Scheinbar stimmt es wohl, dass man im Alter konservativer wird...

    Wenn ihm so viel an der Gültigkeitsdauer von Bürgerbegehren liegt, hätte er sich ja auch dafür einsetzen können, dass diese Entscheidungen länger als ein Jahr gelten... aber von der Pensionärscouch grantelt es sich vmtl leichter...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • 30 in Bayern vor einer Stunde / Bewertung:

    "Aufgeben wollen die Hochhaus-Gegner nicht."
    Ich hätte ja wirklich gehofft, dass es damit nun auch endlich Herr Brannekämper und seine Hochhausgegner einsehen und es gut sein lassen, aber was man sich halt mal in den Kopf gesetzt hat, muss man wohl, je älter man ist, einfach weiter stur durchziehen.

    Lieber Club der Boomer, lasst doch endlich mal los und die nächste Generation ran und wenn die Hochhäuser will, dann ist es halt auch gut so. Auf der Seite von Haushausstop findet man vermutlich nicht ohne Grund kaum Interviewpartner, die nicht nahe der 60 oder weit drüber sind.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.