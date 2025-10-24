Jetzt ist alles grün: So sieht der Max-Joseph-Platz nicht mehr aus
Nach zähen Diskussionen hat das Baureferat die Umgestaltung des Max-Joseph-Platzes vor dem Nationaltheater begonnen. Schließlich wurde der Ort von den Münchnerinnen und Münchnern bisher kaum genutzt.
Das war auf den holprigen Isarkieseln rund um das Max-Joseph-Denkmal auch schwer möglich. Die Umgestaltung folgt einem historischen Plan aus dem Jahr 1825, den das Baureferat ausgegraben hat.
Jetzt schon sichtbar ist die große Rasenfläche rund ums Denkmal, dazwischen kleine Gehwege. Geplant sind außerdem Bänke zum Verweilen. Um den Platz herum sollen Pflanzen in Trögen Schatten spenden. Die Zufahrt zur Tiefgarage lässt sich nicht verlegen. Aber immerhin wird die Fahrspur verschmälert. Im Dezember sollen die Bauarbeiten ganz beendet sein.
