Jetzt auch in München: Rund um die Uhr Pizza aus dem Automaten

Abgefahrene Idee: Direkt beim A&O-Hostel in der Arnulfstraße 102 gibt es nun den so genannten Pizza-Maker.

Neu in München: In der Nähe des ZOB gibt es jetzt rund um die Uhr Pizza aus dem Automaten. (Symbolbild)

München - Pizza aus dem Automaten? "Warum nicht?", dachte sich die Firma "BK World Holding GmbH", die sich grundsätzlich auf die Fahnen geschrieben hat, E-Auto-Ladestopps mit einer nachhaltigen Lounge für die Fahrer komfortabler zu gestalten.

Beim A&O-Hostel in der Arnulfstraße 102 gibt es nun den Pizza-Maker

Ganz in der Nähe vom Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) an der Hackerbrücke steht nun Münchens erster Pizzaautomat, "der allen Hungrigen in der Region innerhalb von wenigen Minuten feine frisch gebackene Pizza liefert", wie es in der entsprechenden Mitteilung heißt.

Ob Hotelgäste, Anwohner, Reisende, Familien beim Wochenendausflug oder Partyheimkehrer: Direkt beim A&O-Hostel gibt es nun den so genannten Pizza-Maker.

Der Pizza-Automat ist ab sofort im Dienst und 24/7 zugänglich

An dem Automaten kann man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit eine warme Pizza kaufen, die in nur vier Minuten mit dem Spezialofen fertig gebacken ist, verspricht der Anbieter.

Unter zehn Euro kostet die Pizza aus dem Automaten, zehn verschiedene Sorten von Margherita über Salami bis Piccante Calabrese soll es geben. Der Pizza-Automat ist ab sofort im Dienst und rund um die Uhr zugänglich.

Der Anbieter hat seinen Pizza Maker bereits an anderen Standorten – zum Beispiel am Autohof in Hilpoltstein oder am Euro-Rastpark Schweitenkirchen – aufgestellt und erntete nach eigenen Angaben durchweg positives Feedback.