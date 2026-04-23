Jetzt also doch: Reiter kommt ins Rathaus zurück - zu diesem Anlass

Dieter Reiter ist inzwischen nicht mehr krankgeschrieben, muss sich aber weiter erholen. Sein Stellvertreter Dominik Krause vertritt ihn. Pünktlich zu dessen Vereidigung soll Reiter nun doch nochmal erscheinen.

Update vom 23. April, 19.15 Uhr: Noch Anfang der Woche hatte eine Sprecherin Dieter Reiters erklärt, es sei nicht sicher, ob er zur Vereidigung seines Nachfolgers am 11. Mai komme. Der scheidende OB sei nicht mehr krankgeschrieben, müsse sich aber noch erholen (AZ berichtete exklusiv).

Nun ist klar: Reiter hat sich inzwischen angekündigt. Rathaus-Kreise bestätigten der AZ einen entsprechenden Bericht von "tz.de". Demnach plant man im Rathaus nun mit einem persönlichen Erscheinen Reiters, der Krause die Amtskette umhängen soll. Offiziell endet die Amtszeit Ende nächster Woche.

Noch Anfang der Woche: Rathaus zweifelt an Reiters Anwesenheit bei Vereidigung

Erstmeldung vom 21. April: Am Tag nach der verlorenen Stichwahl ließ OB Dieter Reiter (SPD) mitteilen, er sei "bis auf Weiteres" krankgeschrieben. Tage später konkretisierte er, er leide an einer "ernsthafteren Herz-Kreislauf-Krankheit". Nun ist Reiter nicht mehr krankgeschrieben. Das bestätigte das Rathaus am Montag auf AZ-Nachfrage.

Das hat Reiter öffentlich zu seiner Erkrankung gesagt

In einer Mitteilung zu seiner Krankschreibung hatte Reiter in der Woche nach der Wahl erklärt: "Leider habe ich in den letzten Wochen und Monaten körperliche Warnsignale ignoriert, Erkrankungen nicht auskuriert. Ich musste mich daher leider unmittelbar nach der Wahl in ärztliche Behandlung begeben. Das Ergebnis ist nun eine doch ernsthaftere Erkrankung am Herz-Kreislauf-System, die mich neben medikamentöser Behandlung zu längerfristiger Ruhe und Erholung zwingt."

Krankschreibung abgelaufen – wie es weitergeht

Seitdem war von Reiter öffentlich nichts mehr zu hören (und erst recht nicht zu sehen). Aus Parteikreisen hieß es immer wieder, man hoffe sehr, dass noch eine Amtsübergabe und Verabschiedung klappe, wisse aber auch nicht mehr.

Nun ist die Krankschreibung offenbar abgelaufen. Trotzdem scheint nicht geplant zu sein, dass er in seiner Amtszeit, die bis Ende April geht, die Geschäfte noch einmal aufnimmt. Er habe sich "freigenommen, um sich von der Krankheit zu erholen", teilte eine Sprecherin der AZ am Montag mit. Ob er "an der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrats teilnehmen und die Amtsgeschäfte offiziell an seinen Nachfolger Dominik Krause übergeben kann", hänge vom "weiteren Verlauf seiner Genesung ab".

Wann es doch noch zu einer öffentlichen Amtsübergabe an seinen Nachfolger kommen könnte

Die konstituierende Sitzung ist erst am 11. Mai. An der letzten Sitzung in seiner Amtszeit am 29. April, in der es auch um Reiters Nebentätigkeiten gehen soll, wird er damit offensichtlich nicht mehr teilnehmen. Sie wird somit von seinem Stellvertreter und Nachfolger Dominik Krause von den Grünen geleitet, der die Amtsgeschäfte kommissarisch schon seit Wochen führt.