Jetzt aber wirklich: Die Schäffler tanzen wieder auf dem Viktualienmarkt

Eigentlich treten sie nur alle sieben Jahre auf - wegen Corona machen die Schaeffler heuer eine Ausnahme.

München - Die Schäffler tanzen wieder – hieß es über die letzten Jahre immer wieder einmal. Doch der traditionelle Tanz wurde jedes Mal verschoben.

Corona sorgte für Absagen des Schäfflertanzes

Steigende Infektionszahlen, und neue Corona-Maßnahmen: All das sorgte immer wieder für Absagen. Der traditionelle Auftritt der Fassmacher, die Legenden zufolge 1517 zum ersten Mal in München tanzten, um das Ende der Pest zu feiern, und die Münchner wieder auf die Straßen zu holen – er musste verschoben werden. Doch nun gibt es gute Nachrichten: Die Schäffler tanzen wirklich wieder. Schon im Mai geht es los!

Eigentlich ist es unüblich, dass der Tanz dieses Jahr überhaupt aufgeführt wird. Der Schäfflertanz findet traditionell nur alle sieben Jahre statt.

Ausnahme: Deshalb tanzen die Schäffler bereits 2022 wieder

Der letzte reguläre Termin war 2019, als noch keiner ahnen konnte, dass nur ein Jahr später der Entstehungsmythos des Tanzes wieder so aktuell werden würde. Der nächste Auftritt war eigentlich für 2026 geplant. Doch die Corona-Pandemie überzeugte die Schäffler eine Ausnahme zu machen. Und auch der Ukraine-Krieg habe die Fassmacher dazu bewegt, ihren Tanz auch als ein Zeichen für den Frieden zu nutzen.

Wo und wann sind die Schäffler in München zu sehen?

Der erste Auftritt soll am 5. Mai stattfinden. An dem Donnerstag wollen die Schäffler um 12 Uhr vor der Staatskanzlei tanzen. Am 7. Mai geht es dann um 10.30 Uhr auf dem Marienplatz weiter und am 8. Mai tanzen die Schäffler um 19.30 vor dem Augustiner Stammhaus in der Neuhauser Straße.