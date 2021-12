Jahresrückblick: Die fünf Aufreger-Themen aus München

Sven Hoppe/dpa 7 Oktober: Die vierte Corona-Welle sorgt in München für massive Probleme bei der Kontaktnachverfolgung. Über Wochen gibt die Stadt falsche Zahlen an, die Inzidenzwerte sind viel zu niedrig - zum Höhepunkt kratzt sie an der 800. Erst nach Wochen gelingt es, die Zahlen wieder tagesaktuell richtig zu melden. OB Dieter Reiter zählt in einer PK seine Gesundheitsreferentin an, die Bundeswehr muss erneut helfen.