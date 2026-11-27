Die gebürtige Münchnerin Charlotte Knobloch soll im Januar in Jerusalem geehrt werden. Bayerns Antisemitismusbeauftragter findet deutliche Worte der Anerkennung.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, soll die Ehrenmedaille des israelischen Präsidenten erhalten – aus Bayern gibt es nun Lob für die Entscheidung. Die 94-Jährige gebe "dem jüdischen Leben in Bayern und Deutschland eine starke Stimme", sagte der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle, laut einer Mitteilung.

Israels Präsident Izchak Herzogs hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass Knobloch und acht weitere Personen die höchste zivile Auszeichnung in Israel erhalten werden. Die Verleihung soll demnach Anfang Januar in Herzogs Amtssitz in Jerusalem stattfinden. Alle Preisträger, darunter auch der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy, würden "für ihren herausragenden Beitrag für den Staat Israel und für das jüdische Volk geehrt".

Spaenle: Neue Dimension des Judenhasses – Knobloch unverzichtbar

Spaenle sagte nach der Ankündigung weiter, dass Knobloch "Jüdinnen und Juden auch in schwierigen Zeiten Mut" mache und ihnen Kraft gebe. "Gerade angesichts der dramatischen Zahl antisemitischer Vorfälle und der neuen Dimension des Judenhasses auch in unserem Land sind Persönlichkeiten wie Präsidentin Charlotte Knobloch unverzichtbar."

Knobloch war Anfang Juli als Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) wiedergewählt worden. Sie hat das Amt seit 1985 inne. Die gebürtige Münchnerin hatte den Holocaust in Franken überlebt und war später in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Dort engagierte sich Knobloch im Zentralrat der Juden in Deutschland, den sie von 2006 bis 2010 als Präsidentin leitete.

Frühere Preisträger

Im vergangenen Jahr war auch Mathias Döpfner, Vorstandschef des Medienhauses Axel Springer, für seine Solidarität mit dem jüdischen Volk mit der Ehrenmedaille des Präsidenten ausgezeichnet worden. Als erste Deutsche erhielt 2014 die damalige Kanzlerin Angela Merkel die Medaille.