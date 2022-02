Isarliebe: München ist die romantischste Stadt Deutschlands

Die Weltstadt mit Herz ist zugleich auch die Stadt der Romantik - findet ein Online-Portal, das 130 deutsche Städte nach strengen Kriterien verglichen hat.

Was Paris für die Franzosen ist, das bedeutet München den Deutschen: Wie das Online-Portal nach einem recht komplexen Zahlenschlüssel ausgerechnet hat, ist die Isarmetropole die romantischste Stadt der Republik.

Als Vergleichskriterien wurden unter anderem die Anzahl netter Restauarants und Kinos angelegt, dazu die Anzahl der Instagram-Beiträge pro Einwohner. Extrapunkte gab es für eine landschaftlich reizvolle Lage an einem Fluss, See oder Meer sowie für eine intakte historische Altstadt.

Charme und eine intakte Altstadt

In dem Ranking setzte sich München unter 130 deutschen Städten als bundesweiter Gewinner durch, noch vor der drittplatzierten Tegernseer Region, ebenfalls in Bayern, und - Achtung! - Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern auf Platz zwei.

"Der Charme der seit dem Mittelalter bestehenden Stadt mit ihrer Altstadt voller historischer Bauwerke sowie dem wunderschönen Englischen Garten, der magischen Isar und dem Blick auf die Alpen lassen es gar nicht zu, dass man sich nicht in München verliebt", findet das Portal.

Auch Bamberg, Regensburg und Nürnberg unter den Besten

Unter die Top-15 haben es dann noch drei weitere Städte aus Bayern geschafft: Regensburg (Platz 13), Nürnberg (Platz 11), Bamberg (Platz 9).

Während Kühlungsborn manchem Süddeutschen bislang wohl kaum ein Begriff war, finden sich in den Top-Ten auch Klassiker wie Berlin (Platz 7) oder Düsseldorf (Platz 5).

Doch schenkt man der Auswertung Vertrauen, lässt es sich nirgends besser anbandeln als in der Weltstadt mit Herz. Den passenden Spruch dazu liefert vielleicht ja der Monaco Franze: "Ich wollte Sie ja gar nicht ansprechen, Fräulein. Ich wollte Sie ja nur fragen, ob wir vielleicht eine Tasse Kaffee zusammen trinken wollen."