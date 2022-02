Unterwasser-Bussis zum Valentinstag in Hellabrunn

Küssende Gurami-Fische in Hellabrunn? Nicht ganz, auch wenn es so romantisch wäre.

München - Na, will dieser kleine Zierfisch den Betrachter etwa abbusseln? Ein bisserl schaut's so aus. Hat die Gurami-Fische im Tierpark Hellabrunn etwa ihre romantische Ader gepackt am Valentinstag?

Mitnichten, erklärt Lena Bockreiß, die Kuratorin des Aquariums in Hellabrunn. Die aus Südostasien stammenden Zierfische sind zwar bekannt für ihr ausladendes Mundwerk, damit busseln sie aber nicht wirklich - sondern mit ihrer Mundbewegung saugen sie Plankton aus dem Wasser.

Die knutschenden Fische. © Hellabrunn

Wenn zwei Münder aufeinandertreffen, handelt es sich um einen Kampf zwischen Männchen, die sich gegenseitig mit dem Mund wegschieben. Kräftemessen statt "Bussi Bussi".