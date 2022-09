Isar-Clean-Up in München: 80 Kilo Müll in nur drei Stunden gesammelt

Bei der Aktion am vergangenen Wochenende haben Umweltschützer und Freiwillige massig Müll entlang der Isar eingesammelt.

Die freiwilligen Helfer am Startpunkt an der Wittelsbacherbrücke.

München - Am vergangenen Sonntag (11. September) hat zum zweiten Mal das Isar-Clean-Up in München stattgefunden. Bei der dreistündigen Müllsammelaktion in den Isarauen sammelten die 80 Freiwilligen insgesamt 80 Kilo Müll ein.

Organisiert wurde die Aktion von der Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. (GRD), Voice of the Seas und ColorSwell-handmade design.

Isar-Clean-Up: Ernüchterndes Ergebnis

Unter den Helfern waren auch 38 Umweltschützer, die bereits im vergangenen Jahr gemeinsam an der Isar aufräumten. Das diesjährige Ergebnis ist für die Verantwortlichen allerdings ernüchternd. Der Grund: Obwohl der Streckenabschnitt diesmal fast zwei Drittel kürzer war, hat sich die Menge an Müll verdoppelt!

Ein paar Beispiele: Unter dem gesammelten Müll befanden sich unter anderem 29.000 Zigarettenstummel, 12.000 Kronkorken sowie etliche Hundekotbeutel und anderer Unrat aus Plastik.

Plastikmüll und seine Folgen

Von der Isar in die Donau und direkt ins Schwarze Meer: Ein Großteil des Plastikmülls landet über die Flüsse direkt in den Meeren. Die Folgen: Das Wasser wird stark verschmutzt, für die Meeresbewohner wird der Unrat zur Bedrohung.

"Plastikmüll braucht mehrere hundert Jahre, bis er ins kleinstes Mikroplastik zerfällt", erklärt Verena Platt-Till, Diplom-Biologin der GRD, die am Sonntag ebenfalls vor Ort war. Besonders problematisch wird es dann, wenn die Plastikteilchen kleiner als fünf Millimeter sind, denn dann kann das Mikroplastik nicht mehr aus dem Wasser gefischt werden.

Jedes dritte Stück Plastik im Meer ist ein Zigarettenfilter

Eine ganz andere Art der Bedrohung: Zigarettenfilter, die besonders häufig in den Ozeanen zu finden sind. Denn die Giftstoffe der Zigaretten verseuchen die Gewässer – eine einzelne weggeworfene Zigarette vergiftet laut GRD bis zu 60 Liter Wasser. Bei den am Sonntag gesammelten 29.000 Zigarettenstummeln macht das in der Summe also 1.740.000 Liter verseuchtes Wasser. Zahlen, bei denen einem schwindlig werden kann...

Appell an alle Münchner

Die Freiwilligen des Isar-Clean-Ups sind sich einig – die Gesamtmenge an gesammeltem Müll ist bestürzend. Die Helfer wollen bald eine weitere Müllsammelaktion an der Isar starten, um das Problem der Meeresverschmutzung zu minimieren.

Die Umweltschützer appellieren an alle Münchner, ihren Müll mitzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Somit leistet schon jeder einen kleinen, aber entscheidenden Beitrag zum Schutz der Gewässer und deren Bewohner.