Zweites Isar-Clean-Up – Veranstalter suchen noch Freiwillige

Am 11. September findet zum zweiten Mal das Isar-Clean-Up statt. Bei der ersten Aktion kamen 40 Kilogramm Müll zusammen.

München – Am 11. September startet um 14 Uhr die zweite große Müllsammelaktion Isar-Clean-Up. Treffpunkt ist unterhalb der Wittelsbacher Brücke am "Clean-Up-Bulli" Leopold.

Organisiert und unterstützt wird das Isar-Clean-Up von der Gesellschaft zur Rettung der Delphine (GRD), Voice of the Seas und ColorSwell, Mantahari Oceancare, der Münchner Tauchergemeinschaft e.V., dem Less Waste Club und dem Münchner Kulturstrand.

Aufräumaktion an der Isar: 40 Kilo Müll gesammelt

Im vergangenen Jahr sammelten Helfer auf einer etwa vier Kilometer langen Strecke knapp 40 Kilogramm Müll. Von Zigaretten über Kronkorken bis zu Flaschen und Plastikverpackungen war alles dabei. Dieses Ergebnis ist der Grund für eine weitere Müllsammelaktion in diesem Jahr. Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit der Veranstalter.

Die Sammelaktion endet am Kulturstand an der Corneliusbrücke. Dort treffen sich die Freiwilligen gegen 17 Uhr. Als Belohnung spendiert der Kulturstand München allen Helfern ein Getränk.

Wer mit dabei sein will, soll Handschuhe und einen kleinen Eimer mitbringen. Anmelden kann man sich