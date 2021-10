IS-Rückkehrerin erhebt schwere Vorwürfe gegen Münchner Gericht

Eine IS-Rückkehrerin hat am Mittwoch während ihres Prozesses schwere Vorwürfe gegen das Gericht erhoben. An ihr solle ein Exempel für die Menschenrechtsverletzungen des IS statuiert werden, so ihr Vorwurf.

13. Oktober 2021 - 21:23 Uhr | dpa/AZ

Das Gerichtsgebäude für das Amtsgericht, das Landgericht I und II in München, das Oberlandesgericht und die Staatsanwaltschaft in der Nymphenburger Straße. © Sven Hoppe/dpa