Investor Büschl: "Die Hochhauskritiker sind verbissen und fast fanatisch"

Konflikt um das Quartier an der Paketposthalle: Der Verein Hochhausstopp will die Zwillingstürme verhindern. Der Investor reagiert - und schlägt ein "Ratsbegehren" vor.

Ralf Büschl blickt von seinem Büro an der Tegernseer Landstraße in Giesing auf das frühere Agfa-Gelände: Er hat es neu bebaut.

München - Den Bau der Zwillingstürme an der Paketposthalle will der neue Verein "Hochhausstopp" verhindern. Investor Ralf Büschl plädiert als Reaktion für ein "Ratsbegehren" - sprich: Die Münchner Bürger sollen über die Hochhäuser entscheiden. Der Stadtrat soll "über unsere Planungen und diese Chance für München abstimmen lassen", sagt der 64-jährige Immobilienunternehmer.

Er fühlt sich unverstanden von Teilen der Stadtgesellschaft mit seinen Plänen für das Areal nahe der S-Bahn-Station Hirschgarten. Im AZ-Gespräch verteidigt Ralf Büschl seine Absichten - und macht gleichzeitig Druck.

AZ: Herr Büschl, kommen an der Paketposthalle zwei Hochhäuser plus Wohnen und Kultur - oder wird das Areal zum Bürostandort? Sie schlagen jetzt vor, das soll eine Bürgerabstimmung entscheiden, vom Stadtrat initiiert - wieso?

RALF BÜSCHL: Es stehen zur Wahl: moderne Bürogebäude oder eine Chance für München mit Revitalisierung der Halle. Ich bin hoffnungsvoll und optimistisch, dass die Bürger ein neues, lebendiges Stück München wünschen und die Hochhäuser dabei akzeptieren. Der Stadtrat soll entscheiden, ob es so ein Ratsbegehren gibt, damit wir die Planungssicherheit bekommen, die wir brauchen.

So sollen die Türme aussehen - samt Schrägaufzügen. © Visualisierung: Herzog de Meuron

Büschl: "Besonders ärgerlich ist, dass immer wieder mit falschen Behauptungen agiert wird"

Das klingt ganz schön nach hohem Druck?

München und die Stadtgesellschaft haben eine Wahlmöglichkeit. Wir leider nicht. Ein Unternehmer muss wissen, was er darf. Und entlang der Wilhelm-Hale-Straße darf ich nach bestehendem Baurecht jetzt schon Bürohäuser bauen.

Ein CSU-Landtagsabgeordneter und ein Ex-SPD-Stadtrat von "Hochhausstopp" wollen über 40.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammeln. Was stört Sie da am meisten?

Angesichts der parteiübergreifenden Unterstützung für mein Projekt wundere ich mich sehr wohl über diese populistische Haltung dieser beiden Herren. Wir bestreiten ja gerade auch mit dem derzeit laufenden Bürgergutachten ganz neue, tolle Wege von noch mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung. Besonders ärgerlich ist, dass immer wieder mit falschen Behauptungen agiert wird. Aktuell werden Menschen in die Irre geführt, zum Beispiel mit der Grafik eines Schattenwurfes von Norden, der derzeit publiziert wird.



Wie sehr hat es Sie 2020 überrascht, dass viele Ihre Hochhauspläne kritisch sehen?

Ich bin nicht überrascht, dass manche Gruppierungen versuchen, dagegen etwas vorzubringen. Das ist erlaubt. Das Projekt gefällt oder nicht. Kritisch und schlecht für München wird es für mich, wenn man mit bewusst falschen Behauptungen vorgeht: Dass die Umgebung total verschattet würde, dass das Quartier das dichteste Münchens wäre, dass die Kaltluftschneise gestört würde. Das alles ist unwahr.

"Ohne Mut zu Veränderung hätte es keine U-Bahn gegeben"

Wie beschreiben Sie denn Ihre Kritiker?

Eine kleine Minderheit von selbst ernannten Stadtplanern schreit sehr laut. Die Hochhaus-Kritiker kämpfen verbissen und sind fast fanatisch gegen eine Veränderung, die München für die Zukunft rüsten würde. Ich nenne sie das Volk der Nein-Sager. Die Befürworter neigen leider sehr oft dazu, zu schweigen. So ist der Mensch halt. Ohne Mut zu Veränderungen hätte es wohl auch keine U-Bahn, kein Olympiagelände und kein Hypo-Hochhaus gegeben.

Auf der Immobilienmesse Expo Real verstehen Fachleute die Münchner Angst vor Hochpunkten nicht.

Andere Städte verstehen nicht, was in München eigentlich los ist. Angesichts des andauernden Wachstums der Städte gibt es keine sinnvolle, resiliente Alternative zu Hochpunkten, zu Gebäuden, welche die vertikale Stadt abbilden. Unsere Mitbewerber und wir versuchen, bebaubare Grundstücke in München zu finden. Doch in der Stadt gibt es fast keine freien Flächen mehr.

Im Gespräch: Ralf Büschl und AZ-Reporterin Eva von Steinburg. © Daniel von Loeper

"Wir fassen mit den Hochpunkten nicht die Altstadt an, nicht einmal den Mittleren Ring"

Der Bund Deutscher Architekten hat kritisiert, dass Hochhäuser nicht zeitgemäß sind, weil man in Türmen keinen bezahlbaren Wohnraum realisieren kann.

Man kann das sehr wohl. Hochhäuser als vertikale Stadt sind die zeitgemäße Antwort auf den Siedlungsdruck. Der Footprint ist gering. Moderne nachhaltige Hochhäuser lösen die Probleme unserer Städte und bieten natürlich auch Flächen für bezahlbaren Wohnraum.

Wie stehen Sie zum Bürgergutachten Paketposthalle, das die Stadt ja bereits initiiert hat?

Das Bürgergutachten ist gut. Wir sind ebenso wie andere Akteure Inputgeber und stellen fest, dass die Bürger leider schlecht informiert sind. Die Bürger sehen jetzt jedoch, dass wir an der Paketposthalle München eine Chance geben wollen. Wir fassen mit den Hochpunkten nicht die Altstadt an, nicht einmal den Mittleren Ring.

Ralf Büschl: "Die Zwillingstürme sind die beste Alternative"

Einzelne Stadträte hatten einen Architektenwettbewerb für das Areal vorgeschlagen.

Wir sind es seit Jahren absolut gewohnt städtebauliche und landschaftsplanerische Wettbewerbe abzuhalten. Gerade machen wir acht Bebauungspläne mit Wettbewerben. Wie die ca. sechsgeschossige Hofbebauung neben der Halle wird, das werden Realisierungswettbewerbe entscheiden, sobald das Baurecht besteht und die Nutzung der Häuser feststeht. Für die Masterplanung und die Hochpunkte haben wir uns bewusst um das Büro Herzog & de Meuron bemüht. Wir haben sie gewählt, weil sie internationale Erfahrung haben im nachhaltigen Hochhaus-Bau. Wir haben ja noch kein Haus mit dieser Höhe gebaut.

Kannten Sie die Architekten Herzog & de Meuron vorher persönlich?

Wir kannten die Architekten nur vom Namen, ihrer Reputation, von der Allianz Arena, den Fünf Höfen, internationalen Projekten. Dass wir Herzog & de Meuron wegen ihrer unbestrittenen Qualität für solche Hochhäuser beauftragt haben, war mit der Stadtpolitik abgesprochen. Uns daraus jetzt einen Strick zu drehen, ist ungerecht. Herzog & de Meuron werden drei Varianten für die Fassade der Türme vorschlagen, wenn feststeht, was in welchem Stockwerk stattfindet. Ich bin bereit, zusammen mit der Stadt dann die Auswahl zu treffen.

Sie sagen, es habe früh Varianten der Architekten für das Paketpostareal gegeben.

Acht kleine Hochhäuser, ein sehr hoher Hochpunkt, zwei oder drei Hochhäuser, jeweils umgeben von niedrigeren Hofgebäuden. 2019 sind wir mit der Stadt in einem breiten, wochenlangen, gemeinsamen Verfahren zu der Erkenntnis gelangt, dass die Zwillingstürme die beste Alternative sind. Bei dem Areal der Paketposthalle waren Stadtrat, Verwaltung und wir der Ansicht, dass es eine intensivere Bearbeitungstiefe braucht als bei einem normalen städtebaulichen Wettbewerb möglich. Alle gemeinsam fanden, die beiden Türme haben die beste städtebauliche Aussage und Setzung.

Ralf Büschl: "Ich habe über 4.000 preisgedämpfte Wohnungen gebaut"

Kritiker unterstellen, Sie wollten sich mit den spektakulären Zwillingstürmen ein Denkmal setzen.

Nein. Wir haben in München und Umgebung schon extrem viel geplant und entwickelt. Gerade befinden sich 1,5 Millionen Quadratmeter an Geschossfläche für Wohnen und Gewebe in Entwicklung, auch im Joint Venture mit anderen Beteiligten. Bis zum Postprojekt war unser Unternehmen im Grunde unter dem Radar. Das ist jetzt anders. Doch meine 70 Mitarbeiter und ich, wir machen einfach unseren Job, so gut es eben geht.

Warum sehen eigentlich manche hier in Ihnen ein Feindbild?

Das verstehe ich nicht. Ich bin ein anständiger Unternehmer. Wir haben eine Vielzahl von wertvollen Arbeitsplätzen geschaffen und wir haben eine große soziale Verantwortung. Ich bin ein absoluter Verfechter der Sobon, der geförderten und preisgedämpften Wohnungen. Sie sind notwendig, denn sonst fällt die Stadtgesellschaft auseinander. Quasi die Hälfte von dem, was wir entwickeln, sind preisgedämpfte Wohnungen: 4000 bis 5000 Wohnungen in der Metropolregion München.

Nach Ihrem Jura-Studium sind Sie in den Betrieb Ihres Vaters in Sendling eingestiegen.

Das ist richtig. In der Folge habe ich die Firma restrukturiert und auf Projektentwicklung eingestellt. Diese Stadt hat mir eine gute Chance geboten. Und: München hat sich toll entwickelt. Mit dem Projekt Paketposthalle will ich der Stadt etwas ganz Tolles wiedergeben.

Das Versprechen: 550 preisgünstige Wohnungen

An der Paketposthalle sollen 1.100 Wohnungen, sechs Kitas, 3.000 Arbeitsplätze, Kultur und ein Altenheim kommen. 40 Prozent davon, das sind etwa 450 Wohnungen, werden nach der Sobon gebaut, die bei Aufstellungsbeschluss galt.

"Freiwillig geben wir jedoch noch 100 Appartements für Vollzugsbeamte der Polizei und Pflegepersonal dazu sowie eine Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen. Das steht fest", verspricht Ralf Büschl.

Falls die Hochhäuser kommen: Was die Sobon-Wohnungen kosten werden, wird dann die Sobon festlegen. Die Büschl Unternehmensgruppe will sich bei den zusätzlichen Wohnungen einer freiwilligen Selbstbeschränkung von etwa zwölf Euro Miete pro Quadratmeter unterziehen (Stand 2021).

Info: Die Büschl Unternehmensgruppe - Der Investor erklärt sich

Die Büschl Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen in zweiter Generation. Ralf Büschl stieg in das väterliche Unternehmen in Sendling ein. Inzwischen hat die Büschl Unternehmensgruppe eine Holdingstruktur mit 50 Projektgesellschaften. Für jedes Entwicklungs- und Bauprojekt gründet es eine Gesellschaft.

"Das ist eine ganz normale unternehmerische Entscheidung. Ich bin und vertrete keine Heuschrecke, wie man mir ab und zu vorwirft", sagt Ralf Büschl. Er lebt in München, ist verheiratet, hat vier Kinder im Patchwork und zwei Enkel. "Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, der ein lebendiges Quartier mit Wohnen und Kultur bauen will, wofür die Hochhäuser notwendig sind", so der Investor.