Inselkammer-Dynastie kauft Königshof am Stachus

Der Königshof wechselt den Besitzer: Die Inselkammer-Familie hat das Hotel in bester Lage erworben.

München - Dass der Königshof verkauft werden sollte, hatte die Münchner Hotel-Dynastie Geisel im August mitgeteilt. Nun ist klar, wer das Prestige-Gebäude bekommt: Die Familie Inselkammer. Konkret die "INKA Karlsplatz GmbH & Co. KG", hinter der die Familie von Dr. Hans Inselkammer steht.

Damit bleibt der Königshof in Münchner Familienbesitz - und gehört nun zum großen Imperium der Inselkammers. Besonders bekannt ist die Familie natürlich durch ihren markanten Anteil an der Augustiner-Brauerei. Aber nicht nur mit Bier verdient die Familie Geld, seit Jahrzehnten sind die Inselkammers auch im Immobilien-Business. Ihr gehören teure Grundstücke in der Münchner Altstadt, etwa die Kaufingerstraße 11, die Neuhauser Straße 5 oder auch das Tambosi.

Wenn die in ganz München verteilten Grundstücke und Liegenschaften der Augustiner Brauerei noch mitgerechnet werden, wird schnell klar: In der Immo-Szene ist dieser Dynastie-Stamm ganz vorne mit dabei. Und nun kommt der Königshof dazu.

Der bisherige Eigentümer, die Münchner Hotelgruppe Geisel Privathotels der Brüder Carl, Michael und Stephan Geisel, wird den Hotelneubau in der Münchner Innenstadt bis Mitte 2023 wie geplant fertigstellen.

Der Wandlung vorerst letzter Teil: So soll der Neubau einmal aussehen. © Nieto Sobejano Arquitectos

"Der Königshof stand über 100 Jahre lang für eine der Top-Hoteladressen in Europa und war mit seinem Gourmet-Restaurant weltweit bekannt. Mit der Familie Dr. Hans Inselkammer bekommt das Hotel einen Eigentümer, der sich dieser Gastgeber-Philosophie und Tradition als Visitenkarte Münchens ebenfalls verpflichtet fühlt", sagt Carl Geisel.

Königshof-Verkauf: Ab 2023 unter neuer Führung

"Am Stachus entsteht ein einzigartiges neues Fünf-Sterne-Haus im Herzen Münchens und die Architektur des Architektenbüros Nieto Sobejano wird weit über die Grenzen der Landeshauptstadt Aufmerksamkeit erlangen. Aktuell führen wir Gespräche mit internationalen Hotelmarken, die als zukünftiger Hotelbetreiber in Frage kommen. Wir sind überzeugt, dass sich ein solch besonderes Luxushotel unter dem Dach einer internationalen Marke am erfolgreichsten im Markt positionieren lässt", wird Dr. Hans Inselkammer in der Mitteilung zitiert.

Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Geisel-Familie will sich mit dem Verkauf des Königshofs zukünftig auf die Weiterentwicklung der Bestandsbetriebe konzentrieren, wie sie der AZ im Sommer sagte. Dazu zählen neben dem Hotel Beyond am Marienplatz auch das Hotel Excelsior mit dem Weinrestaurant Vinothek in der Schützenstraße, das Hotel Schwabinger Wahrheit (Hohenzollernstraße) sowie eine Weinhandlung.