In wenigen Tagen geht's los: Es gibt wieder einen Kulturstrand

Und auch das Theatron soll es heuer auch wieder geben, wie am Dienstag gemeldet wurde.

Strandgefühle an der Isar: der Kulturstrand.

München – In wenigen Tagen startet wieder der Kulturstrand auf dem Isarbalkon an der Corneliusbrücke. Das teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Vom 6. Mai bis zum 6. August sei heuer täglich von 12 bis 24 Uhr geöffnet.

Theatron ist ebenfalls wieder da

Es soll dort immer wieder Tanzveranstaltungen, Jazz Open Stages, Diskussionsveranstaltungen und "viele andere künstlerisches und kulturelle Interventionen" geben.

Auch das Theatron-Pfingstfestival teilte am Dienstag mit, nach zweijähriger Pause wieder loszulegen - vom 4. bis 6. Juni am Theatron im Olympiagelände bei freiem Eintritt!