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In flagranti erwischt: Mann befriedigt sich selbst vor Polizei

Ein Mann belästigt eine Hotel-Mitarbeiterin sexuell. Als die Polizei eintrifft, hantiert er immer noch an sich rum.
Andre Wagner
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Ein Mann belästigte eine Hotel-Mitarbeiterin sexuell. Als die Polizei eintraf, macht er immer noch an sich rum. (Symbolbild)
Ein Mann belästigte eine Hotel-Mitarbeiterin sexuell. Als die Polizei eintraf, macht er immer noch an sich rum. (Symbolbild) © imago

Eine Mitarbeiterin eines Hotels in der Schwanthalerstraße macht am Sonntagnachmittag Bekanntschaft mit einem Mann, auf die sie liebend gerne verzichtet hätte.

Wie die Polizei mitteilte, verließ die Frau das Hotel durch den Personalausgang, wo sie auf einen unbekannten Mann traf, der sie unvermittelt schubste. Als sie sich zurück ins Gebäude begab, folgte ihr der Mann, der dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Vor Augen der Polizei: Mann spielt weiter an sich rum

Ein weiterer Hotel-Mitarbeiter, der auf die Situation aufmerksam wurde, verwies den Mann aus dem Hotel und informierte im Anschluss den Polizeinotruf.

Vor Ort konnte die alarmierte Polizeistreife den Mann außerhalb des Hotels antreffen. Er war immer noch dabei, sexuell an sich rumzuspielen. Bei ihm handelt es sich um einen 41-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz hierzulande.

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Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn für die polizeilichen Maßnahmen auf die Wache. Im Anschluss daran wurde der 41-Jährige, mit einer Anzeige wegen Erregung des öffentlichen Ärgernisses und der sexuellen Belästigung im Gepäck, wieder auf freien Fuß gesetzt.

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