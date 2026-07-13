Wohnsitzloser rastet aus und sitzt nun in U-Haft

Ein Streit am Münchner Hauptbahnhof eskaliert. Nun sitzt der Verursacher in U-Haft und hat ein Problem.

Ein Streit in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof ist am Freitagnachmittag derart ausgeartet, dass am Ende sogar ein Elektrogerät durch die Luft flog. Entbrannt ist der lautstarke Disput zwischen einem 32-jährigen wohnsitzlosen Türken und einer 27-jährigen Mitarbeiterin des Schnellrestaurants.

Zunächst noch verbal ausgeführt, gewann die Streiterei schnell an Intensität, die dazu führte, dass der 32-Jährige ein Tablet nach der 27-Jährigen warf und sie damit am Oberarm traf. Die Mitarbeiterin blieb durch die Tablet-Attacke unverletzt und musste medizinisch nicht versorgt werden.

Nach Streit und Tablet-Wurf: 32-Jähriger sitzt nun in U-Haft

Für den Wohnsitzlosen ging der Ärger nun aber erst richtig los, denn Beamten der alarmierten Bundespolizei wurden zum Begleitservice des 32-Jährigen zur Dienststelle. Bei der dort durchgeführten Durchsuchung wurden die Beamten fündig: rund 32 Gramm Cannabis. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München durfte der Türke am Samstag den Ermittlungsrichter kennenlernen, der Untersuchungshaft für den Wohnsitzlosen anordnete.

Der hat jetzt zwar vorerst ein Dach über dem Kopf, aber auch eine Anzeige wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz am Hals.