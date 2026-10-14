In diesem Ranking ist Paulaner mit Abstand die Nummer 1 in Deutschland
In Deutschland wird immer weniger Bier getrunken. Im Jahr 2025 lag der Bierabsatz bei etwa 7,8 Milliarden Litern – ein historischer Tiefstand. Auch 2026 dürften die Brauereien – trotz Fußball-WM – nicht in große Jubelstürme ausbrechen.
Vor allem bei jungen Menschen erfreut sich der Gerstensaft immer weniger Beliebtheit. Um genau diese Zielgruppe zu erreichen, wird auch für Brauereien der Auftritt in den Sozialen Medien immer wichtiger.
Doch wie ist es um die Social-Media-Aktivitäten von Paulaner, Augustiner, Warsteiner, Veltins und Co. bestellt? Um das herauszufinden, hat die Influencer-Agentur Netzschreier die Profile von 118 deutschen Biermarken auf Instagram, Facebook, TikTok und YouTube ausgewertet, von nationalen Marktführern bis zur Kiezbrauerei (Stand: 6. Oktober 2026)
Münchner Brauerei bei bundesweitem Social-Media-Ranking ganz oben
Und rechnet man die Followerzahlen dieser vier Social-Media-Plattformen zusammen, dann grüßt eine Münchner Brauerei von ganz oben. Mit 1.098.010 Followern liegt Paulaner auf Rang 1 des Gesamtklassements. Die Münchner Brauerei ist die einzige Biermarke, die in den Sozialen Medien mehr als eine Million Follower hat.
Der allergrößte Teil davon, genauer gesagt 970.386 Menschen, folgt Paulaner auf Facebook. Bei Instagram sind es immerhin noch 121.687 Follower. Auf diesen beiden Plattformen ist Paulaner im bundesweiten Brauereien-Vergleich die Nummer 1. Eine weitaus geringere Gefolgschaft hat die Münchner Brauerei bei TikTok und YouTube, hier liest sich die Anzahl der Follower mit 3857 bzw. 2080 doch recht bescheiden und durchaus ausbaufähig.
Mit weitem Abstand auf Rang zwei des Rankings findet sich die Marke Salitos, die für ihre Biermischgetränke (u. a. mit Tequila) bekannt ist. Insgesamt bringt es Salitos auf eine Gesamtfollowerzahl von 625.930, und damit fast halb so wenig wie Paulaner. Auch hier ist die größte Followerzahl bei Facebook zu finden (390.360). Die zweithöchste ist allerdings nicht bei Instagram (95.300), sondern bei TikTok mit 139.000 Followern, das sind 36-mal mehr als bei Paulaner. Die 1270 Follower bei YouTube sind dagegen kaum erwähnenswert.
Der dritte und letzte Platz auf dem Treppchen geht an Warsteiner. Die Brauerei aus dem nordrhein-westfälischen Warstein liegt mit ihrer Followerzahl von 601.872 nur knapp hinter Salitos. Der Löwenanteil der Follower ist dabei mit 564.791 bei Facebook zu finden. Bei Instagram folgen der Brauerei immerhin noch 34.731 Personen, während es bei YouTube nur noch 2350 sind. Bei TikTok hat Warsteiner kein offizielles Profil und ergo damit auch keine Follower auf dieser Plattform.
Hofbräu München: Mehr Follower bei Instagram als bei Facebook
Während es mit Erdinger wenigstens noch eine Brauerei aus Bayern in die Top10 schafft, ist die zweite Münchner Brauerei erst auf Platz 11 zu finden. Mit insgesamt 171.391 Followern hat sich dort das Hofbräu München eingereiht. Bei Instagram folgen der Brauerei 106.068 Personen, was im bundesweiten Vergleich Platz zwei hinter Paulaner auf dieser Plattform bedeutet. Hofbräu München ist die erste Brauerei im Ranking, die ihre größte Gefolgschaft nicht bei Facebook hat, denn dort sind es "nur" 64.948. Die 375 Follower bei YouTube zeigen, dass dort noch ziemlicher Nachholbedarf vorhanden ist.
Mit Weihenstephan (Rang 18 mit 94.389 Followern gesamt) und Hacker-Pschorr (Platz 20 mit 90.794 Followern) haben es noch zwei weitere Brauereien aus München oder dem Münchner Umland in die Top 20 des Social-Media-Rankings geschafft.
Augustiner belegt mit insgesamt 82.927 Follower den 22. Platz, die noch recht junge Giesinger Brauerei rangiert mit 78.202 Followern auf Platz 26.
Bis zur nächsten Münchner Brauerei im Ranking muss man lange suchen. Erst auf Platz 74 ist Franziskaner zu finden mit insgesamt 18.878 Social-Media-Followern. Noch weiter hinten sind Löwenbräu auf Rang 99 und Spaten auf Platz 100 zu finden. Die beiden Brauereien trennen dabei nur 50 Follower (Löwenbräu: 7631 / Spaten: 7581)
Die Social-Media-Reichweite deutscher Biermarken (Stand: 6. Oktober 2026)
|Rang
|Marke/Brauerei
|Follower gesamt
|TikTok
|YouTube
|1
|Paulaner
|1.098.010
|121.687
|970.386
|3857
|2080
|2
|Salitos
|625.930
|95.300
|390.360
|139.000
|1270
|3
|Warsteiner
|601.872
|34.731
|564.791
|-
|2350
|4
|Bitburger
|527.748
|88.866
|418.515
|5367
|15.000
|5
|Astra
|470.488
|103.506
|365.999
|-
|983
|6
|Krombacher
|464.972
|91.355
|356.482
|35
|17.100
|7
|Erdinger
|406.459
|92.381
|281.868
|29.500
|2710
|8
|Beck's
|307.578
|25.478
|280.510
|-
|1590
|9
|Schöfferhofer
|299.069
|18.433
|280.636
|-
|-
|10
|Veltins
|239.067
|82.967
|154.326
|104
|1670
|11
|Hofbräu München
|171.391
|106.068
|64.948
|-
|375
|18
|Weihenstephan
|94.389
|51.317
|41.165
|1058
|849
|20
|Hacker-Pschorr
|90.794
|49.806
|40.977
|-
|11
|22
|Augustiner
|82.927
|82.927
|-
|-
|-
|26
|Giesinger Bräu
|78.202
|42.975
|34.829
|74
|324
|74
|Franziskaner
|18.878
|18.878
|-
|-
|-
|99
|Löwenbräu
|7631
|7509
|-
|-
|122
|100
|Spaten
|7581
|7581
|-
|-
|-
Brauerei-Ranking: Die meisten Menschen folgen bei Facebook
Zusammengerechnet kommen die 118 Biermarken, die für dieses Ranking untersucht wurden, auf rund 8,9 Millionen Follower, davon rund 1,1 Millionen alleine bei Paulaner.
Zwei Drittel davon (67 Prozent) folgen den Biermarken auf Facebook. Dabei fällt auf, dass vor allem bei den großen Brauereien Facebook die größte Rolle spielt: Ranking-Gewinner Paulaner sammelt 88 Prozent (970.400 Follower) seiner gesamten Social-Media-Reichweite auf dieser Plattform. Noch mehr sind es bei Warsteiner (564.800) und Schöfferhofer (280.636), hier machen die Follower bei Facebook satte 94 Prozent der gesamten Reichweite aus.
Ein gutes Drittel (29 Prozent) ihrer Reichweite haben die Brauereien auf Instagram. Hier liegen mit Paulaner (121.700 Follower) und Hofbräu München (106.100) gleich zwei Münchner Brauereien vorne. Die Kultmarke Astra folgt auf dieser Plattform auf Platz 3 (103.500 Follower).
TikTok und YouTube spielen bei den Biermarken aktuell noch keine große Rolle
Die beiden Plattformen TikTok (2,7 Prozent) und YouTube (0,7 Prozent), die eher die jüngere Generation ansprechen, spielen für die Reichweite der Brauerei-Branche bislang kaum eine Rolle. Bei TikTok betreiben von den 118 untersuchten Biermarken nur 26 ein eigenes Profil.
Methodik: Für den Vergleich hat die Influencer-Agentur Netzschreier die Followerzahlen von 118 deutschen Biermarken auf Instagram, Facebook, TikTok und YouTube erfasst (Stichtag: 6. Oktober 2026). Mehrere Profile einer Marke wurden zusammengefasst.
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