In diesem Ranking ist Paulaner mit Abstand die Nummer 1 in Deutschland

In Deutschland wird immer weniger Bier getrunken, vor allem die junge Generation kann sich nicht mehr so für den Gerstensaft begeistern. Die erreicht man am besten über die Sozialen Medien. Doch wie ist es bei den Brauereien in Deutschland um deren Internetpräsenz und Followerzahlen bestellt?

Paulaner ist die einzige Brauerei in Deutschland, die in den Sozialen Medien mehr als eine Million Follower hat. (Symbolbild)

In Deutschland wird immer weniger Bier getrunken. Im Jahr 2025 lag der Bierabsatz bei etwa 7,8 Milliarden Litern – ein historischer Tiefstand. Auch 2026 dürften die Brauereien – trotz Fußball-WM – nicht in große Jubelstürme ausbrechen.

Vor allem bei jungen Menschen erfreut sich der Gerstensaft immer weniger Beliebtheit. Um genau diese Zielgruppe zu erreichen, wird auch für Brauereien der Auftritt in den Sozialen Medien immer wichtiger.

Doch wie ist es um die Social-Media-Aktivitäten von Paulaner, Augustiner, Warsteiner, Veltins und Co. bestellt? Um das herauszufinden, hat die Profile von 118 deutschen Biermarken auf Instagram, Facebook, TikTok und YouTube ausgewertet, von nationalen Marktführern bis zur Kiezbrauerei (Stand: 6. Oktober 2026)

Münchner Brauerei bei bundesweitem Social-Media-Ranking ganz oben

Und rechnet man die Followerzahlen dieser vier Social-Media-Plattformen zusammen, dann grüßt eine Münchner Brauerei von ganz oben. Mit 1.098.010 Followern liegt Paulaner auf Rang 1 des Gesamtklassements. Die Münchner Brauerei ist die einzige Biermarke, die in den Sozialen Medien mehr als eine Million Follower hat.

Der allergrößte Teil davon, genauer gesagt 970.386 Menschen, folgt Paulaner auf Facebook. Bei Instagram sind es immerhin noch 121.687 Follower. Auf diesen beiden Plattformen ist Paulaner im bundesweiten Brauereien-Vergleich die Nummer 1. Eine weitaus geringere Gefolgschaft hat die Münchner Brauerei bei TikTok und YouTube, hier liest sich die Anzahl der Follower mit 3857 bzw. 2080 doch recht bescheiden und durchaus ausbaufähig.

Mit weitem Abstand auf Rang zwei des Rankings findet sich die Marke Salitos, die für ihre Biermischgetränke (u. a. mit Tequila) bekannt ist. Insgesamt bringt es Salitos auf eine Gesamtfollowerzahl von 625.930, und damit fast halb so wenig wie Paulaner. Auch hier ist die größte Followerzahl bei Facebook zu finden (390.360). Die zweithöchste ist allerdings nicht bei Instagram (95.300), sondern bei TikTok mit 139.000 Followern, das sind 36-mal mehr als bei Paulaner. Die 1270 Follower bei YouTube sind dagegen kaum erwähnenswert.

Der dritte und letzte Platz auf dem Treppchen geht an Warsteiner. Die Brauerei aus dem nordrhein-westfälischen Warstein liegt mit ihrer Followerzahl von 601.872 nur knapp hinter Salitos. Der Löwenanteil der Follower ist dabei mit 564.791 bei Facebook zu finden. Bei Instagram folgen der Brauerei immerhin noch 34.731 Personen, während es bei YouTube nur noch 2350 sind. Bei TikTok hat Warsteiner kein offizielles Profil und ergo damit auch keine Follower auf dieser Plattform.

Hofbräu München: Mehr Follower bei Instagram als bei Facebook

Während es mit Erdinger wenigstens noch eine Brauerei aus Bayern in die Top10 schafft, ist die zweite Münchner Brauerei erst auf Platz 11 zu finden. Mit insgesamt 171.391 Followern hat sich dort das Hofbräu München eingereiht. Bei Instagram folgen der Brauerei 106.068 Personen, was im bundesweiten Vergleich Platz zwei hinter Paulaner auf dieser Plattform bedeutet. Hofbräu München ist die erste Brauerei im Ranking, die ihre größte Gefolgschaft nicht bei Facebook hat, denn dort sind es "nur" 64.948. Die 375 Follower bei YouTube zeigen, dass dort noch ziemlicher Nachholbedarf vorhanden ist.

Mit Weihenstephan (Rang 18 mit 94.389 Followern gesamt) und Hacker-Pschorr (Platz 20 mit 90.794 Followern) haben es noch zwei weitere Brauereien aus München oder dem Münchner Umland in die Top 20 des Social-Media-Rankings geschafft.

Augustiner belegt mit insgesamt 82.927 Follower den 22. Platz, die noch recht junge Giesinger Brauerei rangiert mit 78.202 Followern auf Platz 26.

Bis zur nächsten Münchner Brauerei im Ranking muss man lange suchen. Erst auf Platz 74 ist Franziskaner zu finden mit insgesamt 18.878 Social-Media-Followern. Noch weiter hinten sind Löwenbräu auf Rang 99 und Spaten auf Platz 100 zu finden. Die beiden Brauereien trennen dabei nur 50 Follower (Löwenbräu: 7631 / Spaten: 7581)

Die Social-Media-Reichweite deutscher Biermarken (Stand: 6. Oktober 2026)

Rang Marke/Brauerei Follower gesamt Instagram Facebook TikTok YouTube 1 Paulaner 1.098.010 121.687 970.386 3857 2080 2 Salitos 625.930 95.300 390.360 139.000 1270 3 Warsteiner 601.872 34.731 564.791 - 2350 4 Bitburger 527.748 88.866 418.515 5367 15.000 5 Astra 470.488 103.506 365.999 - 983 6 Krombacher 464.972 91.355 356.482 35 17.100 7 Erdinger 406.459 92.381 281.868 29.500 2710 8 Beck's 307.578 25.478 280.510 - 1590 9 Schöfferhofer 299.069 18.433 280.636 - - 10 Veltins 239.067 82.967 154.326 104 1670 11 Hofbräu München 171.391 106.068 64.948 - 375 18 Weihenstephan 94.389 51.317 41.165 1058 849 20 Hacker-Pschorr 90.794 49.806 40.977 - 11 22 Augustiner 82.927 82.927 - - - 26 Giesinger Bräu 78.202 42.975 34.829 74 324 74 Franziskaner 18.878 18.878 - - - 99 Löwenbräu 7631 7509 - - 122 100 Spaten 7581 7581 - - -

Brauerei-Ranking: Die meisten Menschen folgen bei Facebook

Zusammengerechnet kommen die 118 Biermarken, die für dieses Ranking untersucht wurden, auf rund 8,9 Millionen Follower, davon rund 1,1 Millionen alleine bei Paulaner.

Zwei Drittel davon (67 Prozent) folgen den Biermarken auf Facebook. Dabei fällt auf, dass vor allem bei den großen Brauereien Facebook die größte Rolle spielt: Ranking-Gewinner Paulaner sammelt 88 Prozent (970.400 Follower) seiner gesamten Social-Media-Reichweite auf dieser Plattform. Noch mehr sind es bei Warsteiner (564.800) und Schöfferhofer (280.636), hier machen die Follower bei Facebook satte 94 Prozent der gesamten Reichweite aus.

Ein gutes Drittel (29 Prozent) ihrer Reichweite haben die Brauereien auf Instagram. Hier liegen mit Paulaner (121.700 Follower) und Hofbräu München (106.100) gleich zwei Münchner Brauereien vorne. Die Kultmarke Astra folgt auf dieser Plattform auf Platz 3 (103.500 Follower).

TikTok und YouTube spielen bei den Biermarken aktuell noch keine große Rolle

Die beiden Plattformen TikTok (2,7 Prozent) und YouTube (0,7 Prozent), die eher die jüngere Generation ansprechen, spielen für die Reichweite der Brauerei-Branche bislang kaum eine Rolle. Bei TikTok betreiben von den 118 untersuchten Biermarken nur 26 ein eigenes Profil.

Methodik: Für den Vergleich hat die Influencer-Agentur Netzschreier die Followerzahlen von 118 deutschen Biermarken auf Instagram, Facebook, TikTok und YouTube erfasst (Stichtag: 6. Oktober 2026). Mehrere Profile einer Marke wurden zusammengefasst.