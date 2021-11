Impf-Infos jetzt auch in Münchens Bussen und Bahnen

Im Dezember startet die Stadt eine Info-Kampagne zur Corona-Schutzimpfung im ÖPNV.

München - Die Impf-Kampagne nimmt im Dezember Fahrt auf - im wahrsten Sinne des Wortes. Um dem Thema Impfen noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, werden ab Dezember in Bussen, Tram- und U-Bahnen auf allen Linien zur Hauptverkehrszeit Spots gezeigt, um die Fahrgäste auf das Impfangebot in München aufmerksam machen.

Impf-Info in U-Bahn und S-Bahn

Auch in S-Bahnen sollen die Infofilme laufen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Auf den Linien, die in den Bahnhof Marienplatz anfahren, wird

auf die Impf-Außenstelle im ehemaligen Sport Münzinger (Rathauseck/Weinstraße) hingewiesen, in S-Bahn-Zügen, die am Bahnhof Pasing halten, wird auf die Impf-Außenstelle im Einkaufszentrum Pasing Arcaden aufmerksam gemacht.

Zudem werden alle Ü60-Jährigen ein Schreiben der Stadt München mit Infos zur Booster-Impfung erhalten. Bürgermeisterin Verena Dietl: "Busse und Bahnen sind die richtigen Orte, um massiv für das Impfen zu werben. Denn es gibt in München viele Möglichkeiten für eine Impfung. Die Impfkampagne soll dazu beitragen, dass so viele Menschen wie möglich diese Angebote nutzen und sich und andere mit einer

Impfung vor dem Corona-Virus schützen."

Nachfrage nach Impfung steigt

Dass die Nachfrage nach Impfungen derzeit wieder steigt, zeigen die Impfzahlen der vergangenen Wochen. So ließen sich in der vergangenen Woche insgesamt 22.243 Personen entweder erst, zweit- oder drittimpfen.

Auch die Corona-Regeln derzeit bringen viele dazu, sich impfen zu lassen. So gilt bayernweit mittlerweile 2G und auch im ÖPNV ist nun ein 3G-Nachweis vorzulegen.