Immer weniger Bäume in München: Sogar die FDP macht sich Sorgen

Jedes Jahr werden in München weniger Bäume gepflanzt als gefällt werden. In einem Antrag will die Stadtratsfraktion FDP/Bayernpartei dazu genaueres wissen. Die AZ hat jetzt schon Antworten.

28. Juli 2022 - 16:14 Uhr | kra

In München werden jedes Jahr mehr Bäume gefällt als nachgepflanzt. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa