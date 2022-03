Immer mehr Ukraine-Flüchtlinge in München: Stadt bittet um Sachspenden

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in München an. Die Stadt ruft nun zu Sachspenden auf – benötigt wird aktuell fast alles.

München - Tag für Tag kommen Hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine in München an – die meisten per Zug am Hauptbahnhof. Zuletzt waren es teils sogar bis zu 1.500 Schutzsuchende, um die sich die (freiwilligen) Helfer vor Ort kümmern mussten.

Dass der Strom in der nächsten Zeit abreißt, ist mehr als unwahrscheinlich. Ganz im Gegenteil – vielmehr könnten sich die Flüchtlingszahlen noch erhöhen. Um die Versorgung der Geflüchteten sicherzustellen, bittet die Stadt nun um Sachspenden und hat dafür einen Aufruf gestartet - auch, weil aufgrund von Lieferengpässen aktuell nicht alle notwendigen Artikel beschafft werden könnten, wie es in einer Mitteilung von Sonntag heißt.

Folgende Sachspenden werden benötigt:

Laken, Decken, Schlafsäcke, Kissen

Handtücher

Damenbinden, Tampons

Zahnbürsten, Zahnpasta

Duschgel/Shampoo

Deodorant

Desinfektionsspray/Händedesinfektion

Einmalhandschuhe

Babywindeln (alle Größen)

Babynahrung/Babyflaschen, Schnuller

Tiernahrung

Für die Sachspenden hat die Stadt eine eigene Anlauf- und Sammelstelle eingerichtet. Ab sofort können diese täglich von 10 bis 17 Uhr in der Kleinen Olympiahalle im Olympiapark (Spiridon-Louis-Ring 21) abgegeben werden.

Karte: Sammelstelle für Sachspenden

Unterbringung von Flüchtlingen: Feuerwehr richtet Planungsstab ein

Indes ist die Stadt weiterhin auf der Suche nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge. Die Münchner Feuerwehr hat unter anderem auch dafür einen eigenen Planungsstab eingerichtet.

Das Ziel: Bis Sonntagabend sollten mindestens 2.000 zusätzliche Betten in "Akutbetreuungsstellen" zur Verfügung stehen. Wie die Feuerwehr am Samstagnachmittag mitteilte, wurde dieses Ziel bereits am Freitagabend übertroffen, dann standen schon 2.500 Betten in verschiedenen Einrichtungen zur Verfügung. "Die Planungen laufen weiter, sodass das Ziel am Sonntagabend bei Weitem überschritten sein wird", teilte die Feuerwehr mit.