"Bis sie aufhören, uns anzugreifen" - 1.500 Menschen bei Demo gegen Ukraine-Krieg am Königsplatz

Zahlreiche Menschen sind am Samstag in München gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Zu der Demonstration auf dem Münchner Königsplatz seien gut 1.500 Menschen gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

12. März 2022 - 17:16 Uhr | AZ/dpa

Teilnehmer einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine demonstrieren auf dem Königsplatz mit Tafeln mit der Aufschrift "Make Love - Not War" und "Putin stop the Killing!" © Felix Hörhager (dpa)