Im Herbst 2023: Komplett autofreier Tag in München geplant

Einen Tag ganz ohne fahrende Autos auf den Straßen, das soll es im Herbst kommenden Jahres in München geben. Verpflichtend ist der autofreie Tag aber nicht – vielmehr muss auf die Freiwilligkeit der Bürger gesetzt werden.

München - In München soll es im Herbst 2023 einen autofreien Tag geben. Einen entsprechenden Plan hat der Feriensenat des Stadtrats am Mittwoch beschlossen – gegen die Stimmen der CSU/Freien Wähler und der FDP/Bayernpartei.

Die Stadt kann ihren Bürgern allerdings nicht verbieten, an besagtem Tag mit dem Auto zu fahren – vielmehr basiere der autofreie Tag in München auf Freiwilligkeit. An die Münchner soll appelliert werden, das Auto für einen Tag stehenzulassen, um Energie zu sparen. Nun soll das Mobilitätsreferat ein entsprechendes Konzept erarbeiten.

Im Hinblick auf den Zeitpunkt des autofreien Tags weist das Mobilitätsreferat darauf hin, dass die Aktion "vor dem Hintergrund bestehender Großveranstaltungen" – wie beispielsweise der IAA oder der Wiesn – gut geplant werden muss, "um medial wahrgenommen zu werden und die Zielgruppen zu erreichen".

Petition: Zwei autofreie Tage 2022 gefordert

Die Idee geht auf die Elterninitiative "Parents for Future München" zurück, die eine Petition eingereicht hat. Diese hatte sich für einen "autofreien Sonntag" am 11. September und einen "autofreien Schultag" am 22. September eingesetzt. In der Beschlussvorlage bittet das Mobilitätsreferat allerdings um Verständnis, "dass dies für das Jahr 2022 aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr möglich ist".

Die Fraktion der CSU und Freien Wähler hat einen Änderungsantrag eingereicht. Statt eines autofreien Tags soll es einen "Aktionstag zur intensiven Bewerbung aller klimafreundlichen und nachhaltigen Formen der Mobilität" geben.

AZ-Umfrage zum autofreien Tag in München