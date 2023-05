Illegaler Handel mit Welpen: Münchner Tierschützerin greift rettend ein

Zwei Malteserwelpen hatten am Sonntag großes Glück. Während ein vermutlich illegaler Welpenhändler mit den Tieren in der Münchner U-Bahn unterwegs war, bemerkte ihn eine Tierschützerin und alarmierte die Polizei.

München - "Mein Bauchgefühl sagte mir sofort, hier stimmt was nicht": Die Münchner Tierschützerin Melanie Schmidt kam gerade vom gemütlichen Brunch aus der Innenstadt und befand sich an der U-Bahn-Haltestelle Odeonsplatz, als ihr ein Mann mit zwei Malteser-Welpen auffiel.

Ihr Verdacht: illegaler Welpenhandel. Die 29-Jährige stieg mit dem Mann in die U-Bahn und verwickelte ihn in ein Gespräch. "Er sagte mir, dass ein Welpe acht bis zehn Wochen alt wäre und der kleinste gerade mal vier Wochen. Dann fragte ich unauffällig woher die Welpen kommen. Er sagte zu mir 'aus Rumänien'. Da war für mich klar, dass es hier um illegalen Welpenhandel geht", erzählt die Tierschützerin der AZ.

Welpenhändler unterwegs in Münchner U-Bahn

Sie gab sich dem Mann zu erkennen und forderte ihn auf, gemeinsam mit ihr die U-Bahn zu verlassen. "Er war da schon deutlich aggressiv, also sprach ich noch einen Mann in der U-Bahn an mir zu helfen in dem er den Polizei Notruf verständigt", beschreibt Schmidt die Situation. Laut Polizei ging der Anruf gegen 12.45 Uhr ein.

Melanie Schmidt stieg mit dem Mann am Ostbahnhof aus. Dort habe eine Frau auf den Verdächtigen gewartet und auch "lautstark Terror" gemacht. Die Tierschützerin wählte erneut den Notruf, um den Beamten ihren aktuellen Standort mitzuteilen. Die beiden Rumänen wollten laut Schmidt mit den Welpen flüchten. Schmidt nahm die Verfolgung auf, und an der Tramhaltestelle kamen dann auch die alarmierten Beamten hinzu.

Die Welpen sind in Sicherheit

"Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion 21 (Au) konnte im Rahmen einer Personenkontrolle am Ostbahnhof tatsächlich feststellen, dass eine Person zwei Hundewelpen mitführt, die vermutlich unerlaubt nach Deutschland eingeführt worden sind. Eine Streife der Hundestaffel hat die Kontrolle unterstützt", bestätigte die Münchner Polizei.

Melanie Schmidt erklärt: "Mein Verdacht hat sich bestätigt. Beide Welpen kommen aus Rumänien, haben keine Papiere und keine nötige Tollwutimpfung. Einer der Welpen hatte mit seinen vier bis fünf Wochen noch nicht mal Zähne."

Eine Trennung von der Mutter sei frühestens mit acht Wochen erlaubt, für die legale Einreise nach Deutschland müssten die Welpen mindestens 15 Wochen alt und gegen Tollwut geimpft sein. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Die beiden Welpen sind jetzt erst einmal in Quarantäne in einem Münchner Tierheim. Wie es für die Kleinen weitergeht, entscheidet sich wohl in den nächsten Wochen.