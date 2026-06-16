Die Schmuckdesignerin lädt zur Buchparty in ihre eigene Küche ein.

Saskia Diez auf dem Balkon ihrer Wohnung im Glockenbachviertel. Die Schmuckdesignerin kreiert nicht nur gerne Ohrringe und Ketten, sondern auch Gerichte für ihre Freunde. Viele Rezepte und Tipps hat sie nun in einem Kochbuch zusammengetragen.

"Bei einer Buchparty ohne Buch möchte man meinen, da ist etwas grundsätzlich schiefgegangen", sagt Marcella Prior-Callwey und lacht. Das Buch, das die Chefin des Callwey-Verlags gemeinsam mit Schmuckdesignerin Saskia Diez vorstellt, erscheint nämlich erst im September. "Aber es ist so besonders, dass wir jetzt schon darüber sprechen möchten", so Prior-Callwey weiter. Nicht nur der Zeitpunkt ist ungewöhnlich, sondern auch der Ort. Saskia Diez hat die versammelte Presse nämlich in ihre Wohnung eingeladen.

Verlegerin Marcella Prior-Callwey stößt in der Küche von Saskia Diez auf deren neues Kochbuch an. © Daniel von Loeper

Weil ihr Buch "Kochen für Freunde" noch nicht gedruckt ist, hat sie Gerichte daraus gekocht und bringt damit den Inhalt perfekt auf den Punkt: Sie will zeigen, wie einfach es ist, seinen Freunden einen schönen Abend zu bescheren. Auf dem Tisch stehen bunt zusammengewürfelte Teller und Schalen. Von rosa Wassermelone mit Feta über grünes Gurken-Erbsen-Hummus, lila Auberginen bis zu weißem Ricotta mit rotem Topping ist auch fürs Auge alles dabei.

Saskia Diez bleibt in der Küche immer entspannt

Die Frage, wie eine Schmuckdesignerin zu einem Kochbuch kommt, beantwortet Diez gleich selbst. Ihr Freund David hat vorletztes Jahr seine Bar Davide eröffnet. Er war oft bei ihr zum Essen, sie entdeckten zusammen im Urlaub neue Restaurants und Rezepte. Eine Zeit lang kochte Diez einmal im Monat in der Bar Davide auf. Und weil sie immer so entspannt dabei wirkte, wollten viele wissen, wie sie das anstellt.

Das Auge isst schon mit, wenn eine Designerin für ihre Freunde aufkocht. Viele Gerichte lassen sich gut vorbereiten. © Daniel von Loeper

Marcella Prior-Callwey war sofort begeistert von der Idee, ein Kochbuch zu schreiben. Der Vorschlag, die Buchvorstellung in ihrer eigenen Küche zu machen, kam von Saskia Diez selbst. "Das ist auch für uns ungewöhnlich", sagt Prior-Callwey, "aber ich finde es wunderbar!" Der Titel Kochen für Freunde bedeutet vor allem auch: "möglichst ungestresst", betont Saskia Diez. Das heißt, viele Gerichte kommen aus dem Ofen, andere können gut vorbereitet werden und nur wenig muss auf die Minute fertig zubereitet werden. "Damit man entspannt seine Gäste empfangen, Teil des Abends sein kann und nicht nur am Rödeln ist", so Diez.

Von Levante-Küche bis Maronensuppe

Die Rezepte reichen von der Levante-Küche über bayerische Gerichte bis hin zur Maronensuppe. "Ein bisschen ‘fresh’ mit Kleinigkeiten, die vielleicht ein wenig anders sind als gewöhnlich. Lauter Dinge, die ich selbst gerne esse", sagt Diez zur AZ. Auf die Optik lege sie als Designerin natürlich großen Wert. Aber das sei nicht der Fokus, betont sie. "Das geht ja Hand in Hand. Als Designerin kreiere ich viel aus dem Bauch heraus. In der Küche auch."

Im Buch stehen neben den einzelnen Rezepten auch Menü-Vorschläge für jeden Monat, dazu Profi-Tipps fürs Kochen oder Anrichten.



Saskia Diez:

"Kochen für Freunde" 45 Euro

Callwey Verlag

Erscheint am 10. September 2026