IamMahsaAmini: Solidaritätsdemo vor dem iranischen Generalkonsulat

Auch in München zeigen Menschen ihre Solidarität mit den Demonstranten im Iran.

Demonstration vor dem iranischen Generalkonsulat in München am Freitag, 23.9.2022

cw 3 Demonstration vor dem iranischen Generalkonsulat in München am Freitag, 23.9.2022

Demonstration vor dem iranischen Generalkonsulat in München am Freitag, 23.9.2022

cw 3 Demonstration vor dem iranischen Generalkonsulat in München am Freitag, 23.9.2022

Demonstration vor dem iranischen Generalkonsulat in München am Freitag, 23.9.2022

cw 3 Demonstration vor dem iranischen Generalkonsulat in München am Freitag, 23.9.2022

München - Rund hundert Menschen haben sich am Freitagnachmittag vor dem iranischen Generalkonsulat in München versammelt, um zu demonstrieren. Sie solidarisieren sich mit den Demonstranten im Iran, die seit Tagen vermehrt auf die Straße gehen, um sich gegen das oppressive iranische Regime zu wehren.

Demonstrationen im Iran – weltweite Solidarität

Ausgangspunkt der Demonstrationen war der Tod von Mahsa Amini (22). Amini wurde von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht richtig trug. Wenige Tage später, am Dienstag vor einer Woche, verstarb sie im Krankenhaus. Die Demonstranten gehen davon aus, dass sie in Haft gefoltert und misshandelt wurde und an den Folgen verstarb.

Die Demonstranten in München fordern die Bundesregierung auf, "ihre Zurückhaltung aufzugeben" und sich stärker für die Grundrechte der Demonstranten im Iran einzusetzen.