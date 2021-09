IAA-Protestcamp: Organisatoren reichen Eilantrag gegen KVR-Auflagen ein

Die Veranstalter des "Mobilitätswendecamps" auf der Theresienwiese gehen gerichtlich gegen in ihren Augen zu weit gehende Auflagen des Kreisverwaltungsreferats vor. Die Organisatoren haben einen Eilantrag eingereicht.

München - Der Streit zwischen Gegnern der Internationalen Automobilausstellung (IAA) und der Stadt München geht in die nächste Runde.

IAA-Protestcamp: Organisatoren gehen gerichtlich gegen KVR-Auflagen vor

Die Organisatoren des "Mobilitätswendecamps" auf der Theresienwiese wehren sich gerichtlich gegen in ihren Augen zu weit gehende Auflagen. Ein Eilantrag und eine Klage seien noch am Sonntag eingegangen, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgericht München am Montag.

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hatte nicht genehmigt, alle erwarteten 1.500 Teilnehmer am "Mobiliätswendecamp" auf Spendenbasis mit veganem Essen zu versorgen und Zirkuszelte für Bildungsveranstaltungen aufzubauen. Der Auflagenbescheid erlaubt den Angaben zufolge nur die Essensversorgung eines kleinen Organisationsteams von 150 Menschen.

"So etwas darf nicht verboten sein"

"Die Versorgung mit veganem Essen gehört zu unserem Protest", sagte Vanessa Probst vom Camp-Bündnis. "Wir zeigen damit, dass eine Ernährungsweise ohne Ausbeutung von Mensch und Natur möglich ist." Es solle kostenlos Essen verteilt werden, um Menschen, unabhängig vom Einkommen, die Teilnahme zu ermöglichen, sagte Veronika Beierlein von der VolxKüche München. "So etwas darf nicht verboten sein."

Das Kreisverwaltungsreferat hat zudem untersagt, Zirkuszelte aufzustellen. Dort sollte es ein Programm mit Workshops, Podiumsdiskussionen und Vorträgen geben, um sich mit alternativen Mobilitäts- und Wirtschaftskonzepten auseinanderzusetzen.

Die Münchner Polizei rechnet zur Internationalen Automobilausstellung (IAA) in dieser Woche mit ihrem größten Einsatz in 20 Jahren. Zu diversen Veranstaltungen werden Zehntausende Demonstranten erwartet.