IAA-Demos: Jahrelange Haft für Autobahn-Aktivisten?

Die Staatsanwaltschaft will die Autobahn-Aktivisten ins Gefängnis stecken, die sich zur IAA von einer Brücke an der A96 abseilten und den Verkehr zum Erliegen brachten.

München - Die Autobahn-Aktivisten, die sich zum Start der Automesse IAA von der Brücke an der A96 bei Germering abgeseilt haben, sollen die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen: Wie die berichtet, erwarte die Staatsanwaltschaft Haftstrafen zwischen zwei und vier Jahren für den Protest. Den zwei Frauen wird Nötigung hunderter Autofahrer vorgeworfen: Die Polizei hat die Autobahn in Richtung München für den Verkehr gesperrt, als die Abseilaktion begann.

Staatsanwaltschaft München fordert Gefängnisstrafen

Die Staatsanwaltschaft München II hat beim Amtsgericht Fürstenfeldbruck beantragt, die Anklage gegen drei beteiligte Aktivisten zu verhandeln.

Es sei ein "Akt der Generalprävention", den Strafrahmen zwischen zwei und vier Jahren Haft in den Raum zu stellen, sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der "SZ". Bereits im Nachgang der Aktion hat das Vorgehen der Polizei für Kritik gesorgt: Die Aktivisten wurden in sogenannten "Unterbindungsgewahrsam" genommen und in Haft isoliert.