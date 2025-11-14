AZ-Plus
I mog München in der Weihnachtszeit: OB Dieter Reiter überrascht mit neuem Weihnachtslied

Sechs Jahre ist es her, dass der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ein Weihnachtslied veröffentlicht hat. Nun legt er nach, die AZ zeigt das Video.
Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Video zu seinem neuen Weihnachtssong "I mog München in der Weihnachtszeit".
Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Video zu seinem neuen Weihnachtssong "I mog München in der Weihnachtszeit". © Screenshot: Youtube

Auf die "Weihnachtszeit in München" folgt "I mog München in der Weihnachtszeit: OB Dieter Reiter war wieder zusammen mit der Paul Daly Band im Musikstudio und hat ein neues Weihnachtslied aufgenommen. 

Im Video dazu zeigt er sich im "Ho Ho Ho"-Weihnachtspulli, Gitarre umgeschnallt, mit der Paul Daly Band und der Schwabinger Klinikband auf der Bühne des Wirtshaus im Schlachthof. 

Für kommenden Mittwoch hat Reiter die Vorstellung des Lieds inklusive Video angekündigt. Die AZ konnte es jetzt schon aufstöbern:

Wie schon beim ersten Weihnachtslied geht auch hier der gesamte Erlös der Verkäufe an die Stiftung Kinderklinik Schwabing. 

5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • OnkelHotte vor 7 Minuten / Bewertung:

    Naja, wenn er nix anderes mehr als OB zu tun hat … dann soll er halt auch ein Liedchen klimpern …
    Die SPD steht ja auf so etwas und die Grünen applaudieren .
    Wird Zeit den OB Posten neu zu besetzen …

    Antworten
  • Chris_1860 vor 27 Minuten / Bewertung:

    Hui, der Schnarch-Didi ist mal wieder aufgewacht und hat sofort ein weiteres wichtiges Problem der Münchner Bürger erkannt.

    Antworten
  • HanneloreH vor 35 Minuten / Bewertung:

    Mag er die Sicherheitspakete rund um die Christlkindlmärkte ?

    Antworten
