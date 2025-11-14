Sechs Jahre ist es her, dass der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ein Weihnachtslied veröffentlicht hat. Nun legt er nach, die AZ zeigt das Video.

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Video zu seinem neuen Weihnachtssong "I mog München in der Weihnachtszeit".

Auf die "Weihnachtszeit in München" folgt "I mog München in der Weihnachtszeit: OB Dieter Reiter war wieder zusammen mit der Paul Daly Band im Musikstudio und hat ein neues Weihnachtslied aufgenommen.

Im Video dazu zeigt er sich im "Ho Ho Ho"-Weihnachtspulli, Gitarre umgeschnallt, mit der Paul Daly Band und der Schwabinger Klinikband auf der Bühne des Wirtshaus im Schlachthof.

Für kommenden Mittwoch hat Reiter die Vorstellung des Lieds inklusive Video angekündigt. Die AZ konnte es jetzt schon aufstöbern:

Wie schon beim ersten Weihnachtslied geht auch hier der gesamte Erlös der Verkäufe an die Stiftung Kinderklinik Schwabing.