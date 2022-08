Hund samma: Gewinner-Ehrung am Weltkatzentag

Die Abendzeitung traf Snoopy, "Münchens schönsten Hund", und weitere glückliche Gewinner in Unterhaching, im XXL-Markt von Fressnapf – dem Partner der Aktion und Sponsor der Preise.

12. August 2022 - 09:34 Uhr

Tovia und Besitzerin Nurin Khalil warteten etwas abseits auf die Übergabe des vierten Preises, den sie bei der AZ-Aktion "Hund samma" gewonnen hatten: Der Vierbeiner stammt – wie auch der Zweitplatzierte "Cooper" – aus einer Tierschutzeinrichtung und ist noch sehr scheu, wenn viele Menschen (und Hunde) zusammenkommen. Und das war letzten Montag der Fall: Als eher zufällige Hommage an den Wettbewerb "Miau, mia san Miau" im letzten Jahr fand die Ehrung am Weltkatzentag statt. Cooper nebst Frauchen, die Gewinner der Überraschungspakete sowie Gastgeber und Fressnapf-München-Geschäftsführer Nicolas Arndt mussten sich eine ganze Weile gedulden, bis "Münchens schönster Hund" Snoopy endlich auf dem roten Teppich erschien.

AZ: Snoopy wirkt ein wenig aufgeregt.

ANDREAS KESTEL: Das legt sich gleich, wenn ich ihn absetze und er sein neues Bett beschnuppern kann.

Alles für den Dackel: Snoopy in seinem orthopädischen Riesen-Hundebett der Marke Petlando. Dazu gab’s einen Gutschein über 300 Euro und eine Überraschungstüte. Links: Besitzer Andreas Kestel. Rechts im Bild: Fressnapf-München-Geschäftsführer Nicolas Arndt. © Bernd Wackerbauer

Erzählen Sie uns erst noch kurz etwas über Snoopys Alltag.

Snoopy weckt uns jeden Morgen pünktlich um 6.30 Uhr, auch am Wochenende. Dann geht es gleich um den Block, zum Erschnüffeln der Hundenachrichten in der Umgebung. Überhaupt gehen wir sehr viel raus mit ihm, sehr oft in den Wald oder in die Berge, aber auch gerne an die Isar. Snoopy ist mittlerweile eine echte Wasserratte.

Künftig kann er dann ja nach seinen sportlichen Aktivitäten wunderbar auf seinem neuen Hundebett entspannen.

Allerdings! Wir bedanken uns ganz herzlich bei Fressnapf für diesen tollen Preis!

Herr Arndt – das gilt vor allem auch Ihnen.

NICOLAS ARNDT: Als Freund von aktiven Hunden, die auch ihrem Wesen entsprechend beschäftigt und artgerecht gehalten und gefordert werden, freue ich mich natürlich über diese Wahl. Und vor allem auch darüber, dass einige Hunde aus dem Tierschutz und Tierheimen ganz vorne mit dabei waren. Deshalb möchte ich den Dank gleich an alle Besitzerinnen und Besitzer weitergeben, die bei unserer Aktion mitgemacht haben! Über 1900 waren es – sogar noch hundert mehr als bei unserer gemeinsamen Katzenaktion.

Fortsetzung folgt?

NICOLAS ARNDT (Lacht): Schauen wir mal. Heute dreht sich erst einmal alles um Snoopy, Cooper und Tovia – und auch um Blue und die anderen Gewinner der Überraschungspakete, die heute gekommen sind. Ihnen allen herzlichen Glückwunsch!