Hohlräume erfolgreich verfüllt: Sperrung auf Fürstenrieder Straße aufgehoben

Rund drei Wochen war die Fürstenrieder Straße in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Nun ist sie wieder frei, dafür wurde ein anderer Bereich komplett gesperrt.

Die Einbahnregelung auf der Fürstenrieder Straße ist wieder aufgehoben. (Archivbild)

Mitte Oktober wurden bei Bauarbeiten an der Tram-Westtangente im Bereich der Gotthardstraße bei routinemäßigen Bodenuntersuchungen Hohlräume unter der Fahrbahn festgestellt.

Aus Sicherheitsgründen hat die Polizei den unmittelbar angrenzenden Straßenverkehr umgeleitet, die Fürstenrieder Straße wurde in Fahrtrichtung Norden gesperrt.

In einer Pressemitteilung gaben die Stadtwerke München nun bekannt, dass die Hohlräume im Bereich der Kreuzung Fürstenrieder Straße / Gotthardstraße erfolgreich verfüllt wurden und der Mittelbereich des Baufeldes nun verpresst wird. Die Bodensanierungen werden im nördlichen Bereich der Kreuzung voraussichtlich bis Mitte Dezember fortgeführt.

Durch kurzfristige Umstellungen im Bauplan nutzt die SWM die dafür notwendigen Sperrungen, um Gleisbauarbeiten vorzuziehen und spätere Verkehrseinschränkungen zu vermeiden.

Einbahnregelung in Fürstenrieder Straße aufgehoben

Die seit Mitte Oktober vorhandene Einbahnregelung in der Fürstenrieder Straße im Bereich Camerloher Straße und Gotthardstraße wurde am Mittwoch aufgehoben. Dafür ist nun bis voraussichtlich Mitte Dezember die Überfahrt der Gotthardstraße über die Fürstenrieder Straße wegen Bodensanierung und vorgezogener Gleisbauarbeiten komplett gesperrt.

Der Fußgängerüberweg über die Fürstenrieder Straße wurde im Norden auf Höhe der Stadtbibliothek verlegt, der südliche Überweg um etwa 100 Meter Richtung Süden.

Personen mit Mobilitätseinschränkungen wird eine Abkürzung durch das Sperrgeschoss der U-Bahn-Haltestelle Laimer Platz empfohlen.

Zahlreiche Buslinien verkehren wieder regulär

Die Buslinien 51 und 151 in Richtung Moosach Bahnhof bzw. Westfriedhof verkehren seit Donnerstag wieder auf dem regulären Linienweg. Allerdings kann die Haltestelle Aindorferstraße weiterhin nicht angefahren werden.

Der Bus 168 Richtung Nymphenburg Süd und der Nachtbus N78 Richtung Blutenburg verkehren wieder auf dem normalen Linienweg.

Die Ersatzbuslinien 19 und N19 werden in Richtung Westendstraße zwischen Laim Bahnhof und Agnes-Bernauer-Straße weiterhin umgeleitet. Die Haltestellen Fürstenrieder Straße, Laimer Platz und Friedenheimer Straße entfallen.