Hochzeits-Papeterie : Einzigartige Einladungen für besondere Hochzeiten

Keine Hochzeit ist wie die andere, jede ist einmalig und spiegelt, was das Brautpaar ausmacht. Und das beginnt schon mit den : Diese sollten nicht nur stilvoll und schön sein, sondern idealerweise auch individuell, besonders und einzigartig.

Das gelingt dem Brautpaar spielend leicht, wenn es sich an Franzi Taffel von der wendet. Die Münchner Grafikdesignerin, die ihr Studium in London mit Auszeichnung abgeschlossen hat, entwickelt alle Karten für die große Feier, von den Einladungs- bis zu den Dankesschreiben. Bei ihr gibt es keine vorgefertigten Entwürfe – alle Druckstücke werden individuell entworfen. Und das natürlich genau nach den Vorstellungen der Brautleute.

Diese können sich mit Franzi Taffel in einem schönen Münchner Café treffen oder auch per Videokonferenz beraten, wie die Karten aussehen sollen und welche Papiersorten, Umschläge, Schriftarten und Veredelungsvarianten – wie Schleifen, Siegel, Prägungen – verwendet werden sollen. Franzi Taffel kümmert sich dann um die sorgfältige, professionelle Fertigung der gesamten – und sorgt mit den Einladungskarten für den Auftakt einer einzigartigen Hochzeit.

Mehr Infos:

Die gesamte Hochzeits-Papeterie in Premiumqualität

Die „Hochzeits-Papeterie by Firefly“ stellt das gesamte Sortiment an Papierwaren zur Verfügung – und zwar in Premiumqualität: Einladungs-, Platz- und Menükarten sowie Dankesschreiben. Natürlich wird alles individuell nach den Vorstellungen des Brautpaares gefertigt. Der Gesamtwert liegt bei 1000 Euro.

Schreiben Sie uns, warum Sie die Hochzeit gewinnen möchten – am besten emotional! Ein Hochzeitsprofi wählt die zehn Geschichten aus, die ihn am meisten bewegen – und dann entscheidet das Los. Nicht nur das Gewinnerpaar unserer Aktion darf sich freuen: Wir verlosen außerdem zehn mal zwei Eintrittskarten für eine Hochzeitsmesse. Bewerben Sie sich bis zum 1. Dezember hier!