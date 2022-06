Hochhaus-Entscheid? SPD ist skeptisch

Grüne, CSU und der Alt-OB Ude wollen die Bürger befragen. Die SPD zögert aber noch.

München - Wie hoch sollten Häuser in München sein? Grüne und CSU wollen, dass die Bürger diese Frage beantworten. Beide Fraktionen fordern, dass es in München zu einem Bürgerentscheid kommt. Der Stadtrat kann dieses durch ein Ratsbegehren in Gang setzen.

Doch der Chef der SPD-Fraktion im Stadtrat, Christian Müller ist weiterhin skeptisch, ob ein Entscheid das richtige Instrument ist. Die Höhe auf diese Weise festzulegen, sei ihm zu platt, sagt Müller. "Ein Haus kann schließlich auch mit 60 oder 80 Metern Höhe hässlich sein." Aus seiner Sicht müsste die Stadt jedes Gebäude einzeln prüfen - auch hinsichtlich ihrer ökologischen Standards.

Möglicher Hochhausentscheid: SPD will auf Parteitag entscheiden

Allerdings beobachtet Müller auch, dass immer mehr Menschen eine Abstimmung fordern. Sogar der ehemalige Bürgermeister Christian Ude (SPD) hat sich vor kurzem in der AZ dafür ausgesprochen. Die SPD will deshalb noch einmal beraten und auf einem Parteitag im Juli entscheiden, wie sie sich zum Hochhaus-Entscheid positioniert, sagt Müller.

Doch egal, wie sich der Stadtrat am Ende entscheidet, könnte es zu einer Abstimmung kommen. Denn auch die Initiative "Hochhausstop" sammelt gerade Unterschriften. Etwa 35.000 reichen, um einen Bürgerentscheid auszulösen.